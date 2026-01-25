Популярные темы
«Шопинг» не запретят: какие иностранные слова останутся на вывесках после 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу поправки в закон о защите русского языка о вывесках и рекламе на иностранном языке. При этом, как сообщил представитель Общественной палаты Евгений Машаров, запрет будет не абсолютным: допустимы, например, англицизмы, которые включены в Словарь иностранных слов РАН.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: WB

Согласно новым правилам, все вывески и информационные надписи должны быть на русском языке, а за нарушения предусмотрены штрафы. При этом слова-англицизмы, заимствованные из английского и написанные русскими буквами, разрешены без ограничений, если они зафиксированы в словаре Института лингвистических исследований РАН.

«Если в названии имеется слово-англицизм (слова, заимствованные из английского языка, созвучные с английскими словами, но написанные на русском языке), его можно использовать без ограничений. Важно: не все англицизмы можно отнести к русскому языку, а только те, которые содержатся в Cловаре иностранных слов, разработчик — Институт лингвистических исследований РАН», — пояснил он.

Если же заимствованного слова нет в словаре, его необходимо сопровождать пояснением значения — например, в скобках или сноской, добавил эксперт в разговоре с ТАСС.

«Например, слово “шопинг” отсутствует в словаре — рядом с ним необходимо давать пояснение значения», — подчеркнул Машаров.

Запрет не распространяется на бренды и товарные знаки. Также разрешено использовать на вывесках государственные языки республик и другие языки народов России, если текст полностью совпадает с русской версией. Информацию для покупателей можно размещать и на иностранных языках, но обязательно с дублированием на русском.