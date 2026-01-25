«Шопинг» не запретят: какие иностранные слова останутся на вывесках после 1 марта

«Если в названии имеется слово-англицизм (слова, заимствованные из английского языка, созвучные с английскими словами, но написанные на русском языке), его можно использовать без ограничений. Важно: не все англицизмы можно отнести к русскому языку, а только те, которые содержатся в Cловаре иностранных слов, разработчик — Институт лингвистических исследований РАН», — пояснил он.