Шопинг на все деньги. Три главные уловки мошенников на сайтах объявлений

Сайты для объявлений дают возможности мошенникам похитить персональные данные и деньги граждан. Адвокат Тимур Харди назвал три главные схемы, которые там применяются.
Несуществующий товар
Первый способ самый старый и распространенный — продажа несуществующего товара. Мошенники предлагают приобрести у них какой-то предмет, получают от покупателя аванс или всю сумму, а затем перестают выходить на связь. Еще одна вариация этой схемы — отправка покупателю другого товара, вещи ненадлежащего качества или иного производителя.
Фишинг
Мошенники в диалогах с потенциальной жертвой могут отправлять ссылки на фишинговые сайты. Например, на них якобы можно произвести оплату или ознакомиться с полным каталогом товаров. Однако основная цель таких ссылок — похитить данные о банковских картах пользователей, а затем снять и вывести себе все средства.
Похищение денег
Порой на ваше объявление может откликнуться пользователь, написав, что готов совершить покупку. Далее он вполне логично может попросить реквизиты вашей карты, чтобы совершить оплату. Точно также мошенники действуют и в случае, когда жертва находится в позиции покупателя — просят реквизиты карты, чтобы списать с нее деньги за товар. Но при этом требовать злоумышленники могут не только номер, но также данные о сроке действия и CVC-код. Если их сообщить, деньги будут похищены.
Поэтому, чтобы себя обезопасить, стоит пользоваться только проверенными досками объявлений, в которых предусмотрена своя функция безопасной оплаты. И ни в коем случае нельзя переходить по непонятным ссылкам, которые вам присылают в личных сообщениях, даже если за отказ продавец грозит отменить сделку.