Шопинг на все деньги. Три главные уловки мошенников на сайтах объявлений

Порой на ваше объявление может откликнуться пользователь, написав, что готов совершить покупку. Далее он вполне логично может попросить реквизиты вашей карты, чтобы совершить оплату. Точно также мошенники действуют и в случае, когда жертва находится в позиции покупателя — просят реквизиты карты, чтобы списать с нее деньги за товар. Но при этом требовать злоумышленники могут не только номер, но также данные о сроке действия и CVC-код. Если их сообщить, деньги будут похищены.