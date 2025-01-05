Шопен, Бетховен и Верди: в ТикТоке стала популярна классическая музыка

В ТикТоке стала популярна классическая музыка: пролистав ленту все чаще можно заметить ролики, снятые под «Ноктюрн № 2» Фредерика Шопена, «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена или под отрывки из «Реквиема» Джузеппе Верди. При этом эксперты, отмечая положительную тенденцию, уверяют, что даже 15-секундное исполнение классических музыкальных произведений может положительно сказаться на вкусах юной аудитории, — пишет The Washington Post.
О популяризации классической музыки также свидетельствует тот факт, что в последнее время в ТикТоке стали крайне посещаемы профили пользователей, рассказывающих об истории музыки — не только о современных артистах, но и о классических композиторах. В пример можно привести страницу баритона Бабатунде Акинбобойе, на которую подписано более миллиона пользователей. На ней мужчина публикует полезную информацию об опере и биографии известных музыкантов и исполнителей, а также делится ответами на самые сложные и интригующие вопросы из истории музыки.
Помимо прочего, эксперты считают, что популяризация классической музыки в ТикТоке имеет и другой положительный аспект: потенциально это может способствовать созданию сообществ по интересам, благодаря которым пользователи смогут не только обсудить свои музыкальные вкусы, но и найти новых друзей.
Но существуют не только «плюсы»: ранее рассказывали, что, по мнению ученых, ТикТок вредит экологии сильнее, чем Греция.