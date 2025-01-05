Шопен, Бетховен и Верди: в ТикТоке стала популярна классическая музыка

О популяризации классической музыки также свидетельствует тот факт, что в последнее время в ТикТоке стали крайне посещаемы профили пользователей, рассказывающих об истории музыки — не только о современных артистах, но и о классических композиторах. В пример можно привести страницу баритона Бабатунде Акинбобойе, на которую подписано более миллиона пользователей. На ней мужчина публикует полезную информацию об опере и биографии известных музыкантов и исполнителей, а также делится ответами на самые сложные и интригующие вопросы из истории музыки.