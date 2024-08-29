Шмели могли бы покорить Эверест, но не хотят

По словам ученых, на вопрос можно ответить двояко. Во-первых, речь может идти о максимальной высоте, на которой когда-либо удавалось обнаружить насекомое. Во-вторых, можно говорить о самой высокой точке, которую оно теоретически может достичь. То, что пчела не хочет покорять Эверест, вовсе не значит, что она не может этого сделать, отмечают исследователи.