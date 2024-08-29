Шмели могли бы покорить Эверест, но не хотят

Насекомые могут взлетать в небо на невероятную высоту и скоростях. В связи с этим ученые решили выяснить, какова самая большая высота, на которую они могут подняться. Ответ оказался не так уж прост, пишет IFLScience.
По словам ученых, на вопрос можно ответить двояко. Во-первых, речь может идти о максимальной высоте, на которой когда-либо удавалось обнаружить насекомое. Во-вторых, можно говорить о самой высокой точке, которую оно теоретически может достичь. То, что пчела не хочет покорять Эверест, вовсе не значит, что она не может этого сделать, отмечают исследователи.
В Книге рекордов Гиннесса самым высоко летающим насекомым названа черепаховая бабочка. Их замечали над ледником Зему в восточных Гималаях на высоте 5 791 метр. Таким образом, они могли бы покорить Килиманджаро. Однако в этом черепаховые бабочки не уникальны.
Ученые из Китая поймали самцов пчел Bombus impetuosus на высоте около 3 250 метров и поместили их в камеру из плексигласа (органического стекла) для полетов. Потом исследователи отрегулировали барометрическое давление внутри нее с помощью ручного насоса и посмотрели, как это влияет на способность особей зависать.
Эксперимент повторяли через регулярные промежутки. Это позволило оценить максимальную высоту полета. Выяснилось, что шмели могли зависать при эквивалентном давлении воздуха, которое встречается на высоте 9 000 метров. Это на 100 метров выше, чем вершина горы Эверест.
Исследователи считают, что взлетать на такую высоту черепаховым бабочкам помогают окружающие ветры. Вместе с тем шмели, видимо, лучшие кандидаты на рекордсменов. По словам ученых, экстремальные летные характеристики в условиях гипобарии (повышения давления), задокументированные здесь, неожиданны. Они предполагают, что обычное зависание, хотя и является аэродинамически сложным, не стоит рассматривать как верхнюю границу для летных характеристик.
Шмели, кстати, — самые трудолюбивые опылители растений. Однако их присутствие в доме многих пугает. Недавно эксперты рассказали, что делать, если в квартиру залетел шмель.