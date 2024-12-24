«Шлю вам свою рожу». В книге нашли запечатанное письмо начала XX века

В библиотеке Томского государственного университета (ТГУ) студенты случайно обнаружили запечатанный конверт предположительно начала XX века. В нем оказались фотокарточка и письмо семинариста Семенова с рождественской просьбой. Об этом редакции РБК Life рассказали в вузе.
Книга была представлена в рамках тематической выставки, посвященной изданиям разных периодов. Внимание посетителей привлек факсимильный экземпляр «Круг церковного древнего знаменного пения в шести частях», выпущенный в 1884—1885 гг. Прежде он принадлежал Томской духовной семинарии, основанной в 1858 году. После революции 1917 года библиотека семинарии была конфискована и в марте 1920 года передана в фонд Научной библиотеки ТГУ.
Один из студентов листал книгу и нашел между страниц запечатанный конверт. Адресатом значился священник Евфимий Попов, в конверте оказалось письмо и фотокарточка молодого человека. Сотрудники библиотеки бережно вскрыли раритет и поделились содержанием с РБК Life. Судя по тексту, юноша жалуется адресату на «скупердяйство» родителя и просит выслать ему денег — на поездку в гости на каникулы:
«Я живу так себе: не дурно и не здорово, но вобщем ничего. Учимся или скорее науку двигаем посредственно. Я нонче собирался ехать к вам на Рожд. каникулы, / потому компания соблазн. была/, но финансовыя отношения, доселе благоприятствовавшия, изменились. Батя поскупился и на Рождествен. каникулы послал мне только 5 ₽ Я изощряюсь даже в приискании достаточных слов, чтобы выразить такую жалкую миниму, и обращаюсь к вам: “сотворите милостыню ради…. ну, кого хотя хотите…. Только, пожалуйста, пошлите”.
Шлю вам свою рожу и питаю себя надеждой, конечно «[неразб.]», что вы удостоете меня своим искусственным посещением. Новаго у нас очень мало. С «кафедрой» разсорился и на каникулы остаюсь в симинарии.
Как пояснили научные сотрудники, текст приведен с сохранением авторских орфографии и пунктуации, за исключением уже упраздненных букв «ер» и «ять». По мнению заведующей отделом основного фонда библиотеки Екатерины Ивановской, это письмо имеет не только академическую, но и эмоциональную ценность: позволяет «ощутить связь с ушедшими поколениями, понять их мир и личные переживания».
Ранее семейная пара из Британии обнаружила за камином старинный тайник с письмами, которым почти 100 лет. Супруги затеяли ремонт и начали разбирать очаг, где и нашли бумаги, датируемые 1934, 1935, 1936 и 1937 годами. Все письма были адресованы некой мисс Роде Тейлор, однако ни хозяева, ни предыдущие владельцы дома не знают такой женщины. Несмотря на свой возраст, все бумаги хорошо сохранились до наших дней.