«Шлю вам свою рожу». В книге нашли запечатанное письмо начала XX века

«Я живу так себе: не дурно и не здорово, но вобщем ничего. Учимся или скорее науку двигаем посредственно. Я нонче собирался ехать к вам на Рожд. каникулы, / потому компания соблазн. была/, но финансовыя отношения, доселе благоприятствовавшия, изменились. Батя поскупился и на Рождествен. каникулы послал мне только 5 ₽ Я изощряюсь даже в приискании достаточных слов, чтобы выразить такую жалкую миниму, и обращаюсь к вам: “сотворите милостыню ради…. ну, кого хотя хотите…. Только, пожалуйста, пошлите”.