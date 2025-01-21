Шляпа первой леди и взгляд Цукерберга: инаугурация Дональда Трампа стала мемом

20 января 2025 года в Вашингтоне (США) состоялась инаугурация Дональда Трампа. Под открытом небом в присутствии 600 гостей он принес присягу и официально вступил в должность 47-го президента США.
Известно, что мероприятие посетили бывший президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, медиамагнат Марк Цукерберг и многие другие. За событием также следили в прямом эфире миллионы пользователей по всему миру, которые заполонили соцсети тематическими мемами. Редакция ВФокусе Mail сделала подборку лучших мемов, посвященных инаугурации Трампа.
Самым популярным поводом для обсуждения стала шляпа Мелании Трамп, из-за которой новоиспеченный президент не смог поцеловать первую леди, а зрители «проглядели» большую часть мероприятия. Не менее интригующим стала реакция медиамагната Марка Цукерберга на декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса.
В конечном итоге пользователи соцсетей нашли повод для шутки практически во всей инаугурации. «Приказываю купить мне сегодня макчикен и колу. Президент США Дональд Трамп», — прокомментировали событие в соцсетях.
Ранее рассказывали, что Байден эпично исчез в джунглях Амазонки и породил новый мем.