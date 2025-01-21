Шляпа первой леди и взгляд Цукерберга: инаугурация Дональда Трампа стала мемом

Известно, что мероприятие посетили бывший президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, медиамагнат Марк Цукерберг и многие другие. За событием также следили в прямом эфире миллионы пользователей по всему миру, которые заполонили соцсети тематическими мемами. Редакция ВФокусе Mail сделала подборку лучших мемов, посвященных инаугурации Трампа.