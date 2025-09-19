Популярные темы
Учителя против Рособрнадзора: почему учебная нагрузка стала выше, а знаний — меньше

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о перегруженности школьных программ на 15−30% темами, которые в СССР изучались только на втором курсе вузов. Так ли это, ВФокусе Mail рассказал член совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и права с 40-летним стажем Всеволод Луховицкий.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Неподъемные знания

На круглом столе «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербургском горном университете руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о системной проблеме в школьном образовании. По его мнению, большинство предметов из стандартной учебной программы перегружены сложными темами на 15−30%. Чиновник сообщил о том, что в СССР эти темы преподавались часто в конце второго курса университета, без уточнений о каком предмете идет речь.

«Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, исходя просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это не подъемно и для них в том числе. Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать», — пояснил Музаев.

Он подчеркнул, что перегрузка не только демотивирует учеников, но и усиливает бюрократию — педагоги тратят силы на отчеты и рейтинги вместо реального преподавания, что искажает оценку качества. Он отметил, что ведомство, Минпросвещения и вузы (включая СПбГУ и Горный университет) уже работают в экспертной группе по корректировке стандартов, но цель — не упрощение ради «красивых баллов», а гармонизация с вузовскими программами для плавного и «бесшовного» перехода на первый курс.

Экспертиза вместо произвола

Член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий потреагировал на заявления чиновника, заметив: «Господин Музаев проявил себя как специалист во всех науках одновременно — от физики до английского языка».

Эксперт подчеркнул, что учебные программы создаются специалистами и в обязательном проходят через профессиональную экспертизу. «Все материалы проходят многоуровневую проверку. Это исключает ситуацию, когда произвольное решение отдельного чиновника или случайная идея могут определить содержание образования для миллионов школьников», — добавил он.

Особую тревогу, по его мнению, вызывает тот факт, что преподаватели вузов постоянно отмечают, что нынешние абитуриенты приходят к ним с пробелами в базовых знаниях, несмотря на все существующие образовательные стандарты. «Эта тревожная тенденция свидетельствует не о недостатке учебных часов, а о системном кризисе глубинных подходов к передаче знаний. Когда формальное выполнение программ преобладает над осмысленным усвоением материала», — подытожил Луховицкий.

В профсоюзе учителей настаивают, что любые изменения должны обсуждаться с профессиональным сообществом, в противном случае ситуация с качеством образования может ухудшиться.