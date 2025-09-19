Учителя против Рособрнадзора: почему учебная нагрузка стала выше, а знаний — меньше

«Тему, которую мы сейчас даем в школах в этом возрасте, исходя просто из оценки экспертов, кто занимается детской психологией, невозможно освоить. И что происходит часто в школах, когда мы проводим анализ? В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это не подъемно и для них в том числе. Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать», — пояснил Музаев.