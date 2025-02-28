Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

Одной из распространенных явлений в школах является буллинг — травля, притеснение и другие виды агрессии в отношении сверстников. Ученые давно исследуют это явление и связанные с ним аспекты.
Ранее специалисты предполагали, что буллинг — это один из механизмов эволюционной адаптации, который в дальнейшем может способствовать более активной передаче генов будущим поколениям. Теперь канадские психологи привели новые доказательства этой гипотезы.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, что те люди, которые буллили своих сверстников в школьные годы, заводили больше детей, чем те, кто не участвовал в травле.
Также ученые обнаружили связь между участием школьников в травле и появлении детей в более молодом возрасте — к 23−24 годам.
По словам ученых, опыт травли имеет свои последствия. Так, школьные хулиганы не просто совершают плохие поступки, а еще и учатся важным вещам, необходимым во взрослой жизни.
Однако специалисты подчеркнули, что они не одобряют буллинг. Они также отметили, что понимание механизма в его основе необходимо для разработки эффективных программ профилактики травли.
Ученые планируют продолжить исследование, чтобы понять, может ли поведение родителей-хулиганов передаваться детям из поколения в поколение.
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