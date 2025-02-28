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Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

В целом детей у них больше, чем у их сверстников.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Одной из распространенных явлений в школах является буллинг — травля, притеснение и другие виды агрессии в отношении сверстников. Ученые давно исследуют это явление и связанные с ним аспекты.

Ранее специалисты предполагали, что буллинг — это один из механизмов эволюционной адаптации, который в дальнейшем может способствовать более активной передаче генов будущим поколениям. Теперь канадские психологи привели новые доказательства этой гипотезы.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, что те люди, которые буллили своих сверстников в школьные годы, заводили больше детей, чем те, кто не участвовал в травле.

Также ученые обнаружили связь между участием школьников в травле и появлении детей в более молодом возрасте — к 23−24 годам.

По словам ученых, опыт травли имеет свои последствия. Так, школьные хулиганы не просто совершают плохие поступки, а еще и учатся важным вещам, необходимым во взрослой жизни.

Однако специалисты подчеркнули, что они не одобряют буллинг. Они также отметили, что понимание механизма в его основе необходимо для разработки эффективных программ профилактики травли.

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы понять, может ли поведение родителей-хулиганов передаваться детям из поколения в поколение.

Ранее психолог объяснила, как защитить детей от насмешек одноклассников.