Школьные звонки заменят на мелодии российских композиторов

В ноябре в школах прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора. Из 400 произведений композитора были выбраны «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Об этом рассказали в Министерстве просвещения.