Школьные учителя глазами учеников: каким был образ педагога в советском кино

«Весна на Заречной улице»
Фильм вышел в 1956 году. Он был снят вчерашними выпускниками ВГИКа, режиссерами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым. По сюжету молодая учительница Татьяна Сергеевна Левченко попадает по распределению в вечернюю школу небольшого рабочего поселка. На нее обращает внимание ученик из ее класса, сталевар — передовик производства Саша Савченко. Привыкший к легким победам, он получает отказ, поначалу играет в безразличие, а потом понимает, что впервые влюбился. Симпатия к учителю превратила его из легкомысленного повесы в серьезного человека.
Считается, что фильм ознаменовал собой начало эпохи оттепели, когда на первый план вышли чувства героев.
«Эту “живопись” нарекут метафорой оттепели: “Когда весна придет, не знаю”. Никакая это не метафора — на экран “просто” вернулась любовь к жизни, забытая в горниле сражений», — писал «Коммерсант».
Татьяну Сергеевну сыграла выпускница медицинского факультета Нина Иванова. Во время подготовки к роли она была на настоящих уроках русского языка и литературы и училась правильно зачитывать диктант у учительницы Светланы Косицыной, пишут «7 дней».
В Запорожье, где проходили съемки фильма, установлен памятник учительнице Татьяне Сергеевне.
Впрочем, режиссеры оставили намек на то, что история любви закончилась хорошо. В 1964 году вышел фильм «Легкая жизнь», посвященный героям спустя десять лет. В нем Татьяна Сергеевна носит фамилию Савченко, по чему можно понять, что свадьба все-таки состоялась.
«Доживем до понедельника»
Еще один фильм, который отразил настроения оттепели. Картина снята в 1968 году режиссером Станиславом Ростоцким. В центре сюжета несколько дней из жизни девятого класса одной из московских школ. Главным героем стал учитель истории Илья Семенович Мельников, который переживает внутренний кризис. Ему не нравится сухой, формальный подход коллег, которые не дают ребятам выражать свои мысли. В фильме есть место романтическим переживаниям: герой влюблен в свою бывшую ученицу Наталью Сергеевну, которая тоже пришла работать в школу.
«“Доживем до понедельника” — это не просто школьная драма. Это фильм о вечных универсальных ценностях: о любви, понимании, о том, что такое счастье, об одиночестве, о том, чтобы быть самим собой и каково это — быть самим собой. То есть он о вечных вопросах, и поэтому он стал культовым», — приводит RT слова кинокритика Даниила Ляховича.
В основу сюжета лег переработанный сценарий молодого режиссера Георгия Полонского «Журавль в небе». Он получил педагогическое образование и некоторое время преподавал русский, английский и литературу. Роль историка Мельникова исполнил Вячеслав Тихонов, которого долго не хотели утверждать из-за яркой внешности. Во время съемок ему накладывали возрастной грим.
Фильм получил крупные награды — Золотой приз Московского международного кинофестиваля и Госпремию. Благодаря фильму «Доживем до понедельника» Тихонов не бросил кино и позже блистал в сериале «Семнадцать мгновений весны».
«Большая перемена»
Четырехсерийный фильм режиссера Алексея Коренева вышел в 1972—1973 годах. По сюжету молодой историк Нестор Петрович Северов не попадает в аспирантуру из-за бывшей невесты и идет работать в вечернюю школу, где учатся взрослые работающие люди. Ему приходится иметь дело с рабочими и семейными проблемами учеников.
Интересно, что изначально фильм должен был называться «Похождения школьного учителя». За основу были взяты истории из книги учителя Георгия Садовникова, который год проработал учителем в школе рабочей молодежи. Прежнее название по требованию Министерства образования было изменено.
«Леша объявил конкурс на название фильма, и я тут же придумал название “Большая перемена”. Потому что в большой перемене есть двойной смысл: это большая перемена как школьная перемена и большая перемена в жизни. Премией за название была бутылка коньяка, и мы ее весело распили», — приводит «Мир» слова оператора-постановщика Анатолия Мукасея.
Того самого главного героя сыграл Михаил Кононов. Еще одним ярким персонажем фильма стала учительница Светлана Афанасьевна, преподававшая русский и литературу. Она была замужем за самым шумным учеником Григорием Ганжой (его сыграл Александр Збруев). Пара договорилась, что сначала образование получит Светлана, но оказалось, что ее муж не в состоянии окончить школу.
Эту роль исполнила Наталья Богунова. Актриса могла сыграть невесту Нестора Петровича, но выбрала персонажа, «которого будут любить всегда». После выхода фильма зрители думали, что Богунова является настоящей женой Збруева.
«Ключ без права передачи»
Драматический фильм вышел в 1976 году. Его создали режиссер Динара Асанова и сценарист Георгий Поклонский, приложивший руку к фильму «Доживем до понедельника». Здесь в центре сюжета классная руководительница 10 «Б» в ленинградской школе Марина Максимовна.
Она дерзкая и талантливая интеллектуалка, которая считает своих коллег консервативными. Подростки, конфликтующие с родителями и другими учителями, с удовольствием ходят в гости к Марине Максимовне и проводят у нее уютные вечера. Коллеги неодобрительно высказываются о Марине Максимовне, которой дети, по образному выражению одной из учительниц, вручили «ключ» от сердца класса без права передачи кому-либо другому.
Роль Марины Максимовны исполнила Елена Проклова. В съемках принимали участие ленинградские школьники. В их числе была будущая актриса Марина Левтова, попавшая в фильм благодаря однокласснице Елене Цыплаковой, которая ранее уже снималась у Асановой.
«В отстаивании “идеала” Е. Проклова превратила свою Марину Максимовну в искреннюю, но слишком явную максималистку… Марине Максимовне помогает режиссер: ей не надо раскрывать свою личность, в ее значительности убедят нас антураж, контекст, радостные ребячьи лица», — цитирует портал «Чапаев» критика Тамару Селезневу.
Фильм удостоился премии за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге.
«Расписание на послезавтра»
Фильм снят в 1978 году режиссером Игорем Добролюбовым. Он показывает жизнь подростков-интеллектуалов. По сюжету учительница русской литературы Антонина Сергеевна приходит работать из обычной в физико-математическую школу им. Ландау. Ученики скептически относятся к ее предмету, не считая его серьезным по сравнению с физикой и химией. Но Антонина Сергеевна не отчаивается и приводит в пример Эйнштейна, говоря о том, что для гармоничного развития личности важны гуманитарные знания. В итоге извечный спор физиков и лириков заканчивается примирением и плодотворным сотрудничеством.
Роль Антонины Сергеевны исполнила Маргарита Терехова, сыгравшая Миледи в «Трех мушкетерах». В образе учительницы она выглядит очень необычно, что в принципе подходит для фильма, рушащего шаблоны о школьной жизни.
«Чучело»
В 1983 году вышел на экраны первый в СССР фильм, поднявший проблему буллинга в школе. Он снят по одноименной повести Владимира Железнякова, его режиссером стал Ролан Быков. По сюжету шестиклассница Лена Бессольцева приехала жить в провинциальный городок к своему дедушке, который скупал старинные картины. Из-за странностей родственника девочку нарекли Чучелом. Она столкнулась с издевательствами одноклассников, когда отменилась поездка на экскурсию в Москву с классом из-за того, что кто-то рассказал учителю о прогуле урока.
Учительница Маргарита Ивановна, которую сыграла Елена Санаева, не главный персонаж фильма, но ее фигура играет ключевую роль. Педагог сожалеет, что упустила из виду травлю ученицы.
«Санаева блистательно сыграла роль среднестатистической преподавательницы, занятой своей жизнью. Ей бы своих детей успеть родить, мужу обед приготовить, мебель купить — так жили миллионы советских людей. Идеология великого народа благополучно получила отставку, а сам народ справлялся с бытом как мог, не замечая “чучел”, которым жить дальше», — писал «Кинорепортер».
Фильм ждал успех не только на родине. Он получил главный приз на международном кинофестивале в Лионе.