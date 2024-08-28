Школьно-букетный период. Надо ли дарить цветы учителям 1 сентября

Но каждый должен сам для себя решить, как ему поступить. Главное, чтобы ни тот, ни другой вариант не превращался в обязаловку — ни цветы, ни их замена на благотворительный взнос. В конечном счёте, я считаю, это должно быть выбором не только родителей, но и самого ребёнка — хочет ли он пойти в школу с букетом. Потому что школьник может и не захотеть дарить цветы какому-то учителю, не захотеть быть как все, а его будут заставлять. Это неправильно.