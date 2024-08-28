Школьно-букетный период. Надо ли дарить цветы учителям 1 сентября

«Полагаю, накануне Дня знаний цветы могут прибавить в цене ещё 10%», — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
Опросы показывают, что в этом году букет в школу не понесёт лишь каждый шестой школьник. Ещё 10% детей подарят учителям не покупные цветы, а те, что семья вырастила в своём саду или на дачном участке. В остальных случаях родителям придётся потратиться на гладиолусы, хризантемы и розы (тройка самых популярных цветов к 1 сентября).
При этом вновь в обществе кипит дискуссия: а нужно ли дарить букеты по случаю начала учебного года? Одни призывают прекратить выкидывать деньги на то, что в итоге окажется в мусорном ведре, — лучше отдать их на благотворительные цели. Другие утверждают, что традицию не стоит ломать, что учителя заслуживают знака признательности и уважения.
«АиФ» спросил у педагога и многодетного отца, что они думают по этом поводу.
Позиция педагога
Ольга Уласевич, директор гимназии № 12 г. Липецка.
Цветы всегда создавали праздничное настроение и детям, и взрослым. Букетики из астр, гладиолусов, хризантем для своих педагогов — часть воспитания благодарного человека, как мне кажется. Это дань уважения школе, образованию как таковому. Это то, что объединяет ученика и учителя.
Безусловно, дарить или не дарить букет, решает каждая конкретная семья. Решает она также и то, каким он должен быть — скромным или пышным. Тут ведь нет стандартов. А если кто-то захочет не тратиться на цветы, а вместо этого заняться благотворительностью, то это его выбор. Его полное право. Однако, по моим наблюдениям, абсолютному большинству учителей на самом деле очень приятно, когда им дарят цветы. К тому же цветы — это красиво. А красоты много не бывает. Эти букеты могут стоять в классах, украшать школу в первые дни учёбы.
Поэтому я бы не стала призывать отказываться от этой красивой традиции, которая существует в нашей стране уже много-много лет.
Позиция отца
Виктор Панин, отец пятерых детей, председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Некоторые директора школ в крупных городах настаивают на том, что вместо цветов нужно придумать что-то другое и как-то эту традицию трансформировать. Стараются подвести к тому, чтобы большая часть родителей отказалась от идеи вручать букеты учителям на День знаний. Они говорят: зачем педагогу сразу десятки букетов? Давайте лучше потратим эти деньги, например, на помощь малоимущим семьям при подготовке к школе или на нужды класса.
Но каждый должен сам для себя решить, как ему поступить. Главное, чтобы ни тот, ни другой вариант не превращался в обязаловку — ни цветы, ни их замена на благотворительный взнос. В конечном счёте, я считаю, это должно быть выбором не только родителей, но и самого ребёнка — хочет ли он пойти в школу с букетом. Потому что школьник может и не захотеть дарить цветы какому-то учителю, не захотеть быть как все, а его будут заставлять. Это неправильно.