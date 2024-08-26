Школьники столкнулись с отказами в зачислении в десятый класс

«В итоге новый ФГОС стал лазейкой, благодаря которой общеобразовательные классы, куда не проводится отбор, просто исчезли, — говорит Илона Менькова.— Хотя с точки зрения иерархии законов ФГОС — менее значимый документ, чем федеральный закон об образовании, гарантирующий возможность получения полного среднего образования». По ее словам, «Родители Москвы» помогли семьям составить официальные обращения к директорам школ, в городской департамент образования и науки, а также в прокуратуру. «Школам пришлось пойти на попятную и зачислить детей, — рассказывает она.— Однако к нам обратились далеко не все родители, столкнувшиеся с этой проблемой. Многие просто сдались и забрали ребенка в колледж».