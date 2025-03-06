Школьники из Приморья и Петербурга создали робота-стюарда для поездов

Робот способен самостоятельно передвигаться по вагону, доставляя пассажирам различные товары. Он также распознает пассажиров по биометрии. Корпус Rozen Aide создан с использованием генеративного дизайна, что обеспечивает прочность конструкции. Изготавливается он из пластика с добавлением карбона, а колесная база собрана из алюминиевых пластин, что позволяет роботу преодолевать препятствия. Ориентация в пространстве осуществляется с помощью трехмерного измерения расстояний с помощью светового луча.