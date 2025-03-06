Школьники из Приморья и Петербурга создали робота-стюарда для поездов

«Учащиеся университетской школы ДВФУ представили уникальный инженерный проект — робота-стюарда Rozen Aide, предназначенного для оказания сервисных услуг пассажирам в вагонах высокоскоростных поездов (ВСМ). Разработка была презентована на Всероссийском конкурсе инженерных изобретений “Инженеры транспорта” в Екатеринбурге, где получила признание экспертов. На данный момент рассматривается внедрение робота в аэропорт города Владивостока, вагонные составы РЖД и в ресторан в Санкт-Петербурге», — рассказали в пресс-службе.
Робот способен самостоятельно передвигаться по вагону, доставляя пассажирам различные товары. Он также распознает пассажиров по биометрии. Корпус Rozen Aide создан с использованием генеративного дизайна, что обеспечивает прочность конструкции. Изготавливается он из пластика с добавлением карбона, а колесная база собрана из алюминиевых пластин, что позволяет роботу преодолевать препятствия. Ориентация в пространстве осуществляется с помощью трехмерного измерения расстояний с помощью светового луча.
В команду проекта вошли ученики школы ДВФУ Богдан Шкляев, Иван Рубцов и Мария Сабашнюк, а также ученик Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга Михаил Шафиев. Они стали призерами в номинации «Робот-стюард поезда ВСМ» на всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта» и получили 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие своего изобретения.
«Наше инженерное решение — наиболее приближенная к реальности разработка. Академия РЖД, которая занимается разработкой нового состава ВСМ, заинтересовалась нашим роботом. С дополнительной поддержкой, через пару месяцев, команда сможет интегрировать первых стюардов в поезда», — рассказала ученица Мария Сабашнюк. Как отмечается, кроме своей основной функции в поезде, робот также может быть использован в качестве официанта или промоутера.
Ранее сообщалось, что отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту.