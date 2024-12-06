Школьникам предложат услуги бесплатных специалистов для подготовки к ЕГЭ

До этого был опубликован проект приказа об установлении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2025/26 учебном году. Минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку — 42 балла. По математике, физике, химии и биологии — 39 баллов. По обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе и географии — 40 баллов. По сравнению с прошлым годом были снижены минимальные баллы по обществознанию (с 45 до 42), а по русскому языку, наоборот, увеличены (с 40 до 42).