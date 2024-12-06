Школьникам предложат услуги бесплатных специалистов для подготовки к ЕГЭ

Репетиторов в России могут заменить бесплатными специалистами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в стране будут повышать качество образования, чтобы школьники сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) без привлечения платных специалистов, сообщает «РИА Новости».
По словам Чернышенко, эта инициатива будет добавлена в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В разработку этого документа вовлечено около 500 экспертов. Стратегический документ будет представлен в марте следующего года.
«Это беспрецедентная по масштабу работа, в которую вовлечено около 500 экспертов. В их числе — педагоги, ректоры, депутаты Государственной Думы, представители бизнеса, учащиеся и молодежь», — заявил вице-премьер.
Руководитель рабочей группы «Общее образование» по подготовке Стратегии Татьяна Васильева в свою очередь уточнила, что новая стратегия развития образования не предполагает полную отмену репетиторства. Россиянам будут предложены дополнительные бесплатные варианты развития и улучшения академических результатов.
«Разработчиками стратегии не рассматриваются варианты отмены или запрета уже имеющихся сейчас онлайн-школ, вузовских курсов, работы репетиторов. Стратегия предложит дополнительные бесплатные для семей варианты развития и улучшения образовательных результатов школьников», — сказала Васильева.
Ранее Министерство науки и высшего образования опубликовало новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. При поступлении на бакалавриат и специалитет сбор документов стартует 20 июня и продолжится до 25 июля, если требуется прохождение внутренних экзаменов. Опубликование списков кандидатов — 27 июля. Основной этап до
До этого был опубликован проект приказа об установлении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2025/26 учебном году. Минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку — 42 балла. По математике, физике, химии и биологии — 39 баллов. По обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе и географии — 40 баллов. По сравнению с прошлым годом были снижены минимальные баллы по обществознанию (с 45 до 42), а по русскому языку, наоборот, увеличены (с 40 до 42).