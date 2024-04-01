Школьник случайно нашел в пустыне Негев 1600-летнюю римскую лампу

Йонатан Франкель, 16-летний ученик одной из старших школ города Ход Хашарон, отправился со своим классом в ежегодный поход по пустыне Негев на юге Израиля. Когда ребята остановились на привал возле руин римской крепости Мезад Цафир, Йонатан от нечего делать начал поднимать и рассматривать камни, валяющиеся вокруг него на песке. Один, с виду совершенно обычный камень был покрыт засохшей грязью. Когда Йонатан очистил грязь, он внезапно обратил внимание на то, что поверхность камня покрыта резьбой и понял, что это не просто камень, а дело рук человека.