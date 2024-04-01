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Школьник случайно нашел в пустыне Негев 1600-летнюю римскую лампу

Археологи рассказали, что это за предмет и кто его использовал в древности.

Источник: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Йонатан Франкель, 16-летний ученик одной из старших школ города Ход Хашарон, отправился со своим классом в ежегодный поход по пустыне Негев на юге Израиля. Когда ребята остановились на привал возле руин римской крепости Мезад Цафир, Йонатан от нечего делать начал поднимать и рассматривать камни, валяющиеся вокруг него на песке. Один, с виду совершенно обычный камень был покрыт засохшей грязью. Когда Йонатан очистил грязь, он внезапно обратил внимание на то, что поверхность камня покрыта резьбой и понял, что это не просто камень, а дело рук человека.

Юноша показал свою находку учителю, тот — сопровождающему школьников гиду, и в итоге артефакт попал к археологам. Оказалось, что Йонатан нашел масляную лампу, произведенную в Петре (современная Иордания) в IV—V вв.еках нашей эры. Мало того, точно такая же лампа была найдена в этом же месте, возле руин Мезад Цафир, 90 лет тому назад, в 1934 году, известным американским археологом Нельсоном Глюком.

Как считают ученые, эти находки проливают свет на стратегическую значимость крепости Мезад Цафир, которая была расположена на важном торговом пути между набатейско-римским городом Мамшит и медными рудниками, которые находились в центре долины Арава. Для обеспечения безопасности поставок меди, а возможно, и золота, из рудников, римляне построили в пустыне цепочку фортов, одним из которых была крепость Мезад Цафир. В ней базировались вооруженные патрули, которые охраняли караваны с ценным грузом.

Легко представить, как найденная Йонатаном лампа освещала ночную тьму для римских солдат в одинокой, затерянной в пустыне крепости.