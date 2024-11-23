Школьник обратился в службу спасения, когда не смог сделать домашнее задание по математике

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний школьник спас родителей от мошенников. Ребенок, услышав разговор родителей с аферистами, попытался остановить их, но те не послушали его и успели перевести мошенникам 175 тыс. рублей своих сбережений. Они продолжили бы и дальше перечислять деньги мошенникам, если бы ребенок не позвонил в полицию. Мальчик испугался, что родители уже берут кредит на крупную сумму и обратился за помощью. В беседе с участковым он рассказал, что много раз слышал о подобных схемах обмана и попытался донести информацию до матери и отца.