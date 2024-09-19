Школьник медленно делает уроки: как помочь

Необходимо следить за тем, чтобы программа действий была посильной. Иногда задание может быть сложно сформулировано в учебнике, трудно понять, что делать сначала, а что потом. Такое задание лучше вместе расписать по пунктам. Обязательно нужно попросить ребенка рассказать, что он будет делать, по порядку. Это поможет родителю быстро понять, где корень проблемы.