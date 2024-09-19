Школьник медленно делает уроки: как помочь

Доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук Ольга Величенкова в разговоре с «Мелом» рассказала, что проблемы с самостоятельными домашними занятиями возникают обычно по двум причинам.
Первая — ребенку действительно трудно самому решить задачу или выучить слова. Вторая — школьнику сложно заставить себя начать делать уроки.
По словам эксперта, второй вариант встречается чаще. Не всем детям, особенно в начале учебы в школе, хватает произвольной регуляции, то есть способности самостоятельно идти к цели, строить программу действий, контролировать результат. Эти функции созревают достаточно поздно — человеку приходится учиться принимать социальные роли, выполнять сложные действия.
У некоторых детей наблюдается более позднее созревание произвольной регуляции. В жизни это проявляется так:
- ребенок с трудом выполняет рутинные обязанности: не убирается, забывает расписание занятий, не может навести порядок в тетрадях;
- школьник часто отвлекается (просит попить, поесть, позвонить другу);
- он не может запомнить многокомпонентную инструкцию (пошел, но забыл, за чем), чаще всего действуют стереотипно или импульсивно.
«Кто-то скажет, что это неорганизованность или лень. Это и верно, и неверно. Наше психическое поведение формируется на врожденной нейробиологической основе под влиянием среды, то есть воспитания и обучения», — рассказала Ольга Величенкова.
Это звено режима дня должно быть жестким. Но должны быть и гибкие звенья, считает педагог. Нужно составлять планы именно вместе со школьником.
Если есть проблемы с работоспособностью, то продолжительность непрерывной нагрузки школьника надо снизить. Нужно чередовать работу и отдых, не стоит устраивать забег по кружкам и секциям.
Это самый распространенный способ отвлечься — как у детей, так и у взрослых. Нужно убрать все отвлекающие предметы от рабочего места.
Можно применить «метод помидора». Название этого способа произошло от кухонных таймеров в форме помидора, которые заводятся и срабатывают как будильники, когда блюдо пора вынимать из духовки. Когда человек понимает, сколько ему нужно заниматься, ему легче сконцентрироваться. Это могут быть просто часы, песочные часы или настоящий кухонный таймер.
Нужно поручить ребенку планирование своего расписания. Бумажный дневник — это его зона ответственности. А еще можно придумать дело, за которое отвечает только ребенок (например, выносит мусор).
Необходимо следить за тем, чтобы программа действий была посильной. Иногда задание может быть сложно сформулировано в учебнике, трудно понять, что делать сначала, а что потом. Такое задание лучше вместе расписать по пунктам. Обязательно нужно попросить ребенка рассказать, что он будет делать, по порядку. Это поможет родителю быстро понять, где корень проблемы.
И хвалите! Щедро и авансом отмечайте достижения! Вы это умели в его возрасте или еще раньше? Ну и что? Он вырастет и будет уметь то, что вы уже никогда не научитесь делать.
Часто у родителей школьников возникает и другой вопрос — как научить ребенка ходить на занятия одному. Недавно эксперты составили список пунктов, которые помогут это сделать.