Школьная форма может быть вредна для здоровья детей

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, что единая школьная форма в образовательных учреждениях может ухудшить физическое состояние детей, особенно девочек. Исследование опубликовано в Journal of Sport and Health Science (JSHS).
Специалисты проанализировали данные более миллиона школьников в возрасте 5−17 лет из 135 стран. Результаты показали, что в странах, где ношение школьной формы является обязательным, меньшее количество детей достигают 60 минут физической активности в день, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Дело в том, что для детей младшего возраста подвижные игры являются неотъемлемой частью взросления, так как подвижность очень важна. Девочки не могут участвовать в активных играх, если они носят юбки и платья.
Вне зависимости от правил относительно одежды в разных странах мальчики вели себя более активно и чаще достигали рекомендованного ВОЗ уровня. Однако в учебных заведениях с установленной униформой разница в активности между полами была более заметной.
Ученые подчеркнули, что их исследование не доказывает, что школьная форма влияет на активность детей. Однако нужны более тщательные данные, чтобы определить, как сильно правила, касающиеся одежды в образовательных учреждениях, сказываются на здоровье детей. В случае, если результаты проведенной работы подтвердятся, будет необходимо изменить дизайн униформы.
Подвижность детей важна еще и потому, что она может укрепить кости. Результаты одного из проведенных исследований показали, что чем ближе к дому зеленые зоны, в которых можно заниматься физической активностью, тем более стойким становится скелет ребенка.
Анна Морозова