Школам Мексики дали полгода на исключение нездоровой пищи из меню учащихся

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), мексиканские дети потребляют больше всего нездоровой еды в Латинской Америке. И многие из них получают 40% необходимых калорий в день именно от таких продуктов, как сладкая газировка, чипсы, соленые орешки и т. п. Исследования, проведенные более чем в 10 тыс. школ Мексики в 2023—2024 годах, показали, что вредная еда доступна в 98% учебных заведений, в 95% школ доступны напитки с высоким содержанием сахара. При этом у большинства школ в Мексике нет бесплатной питьевой воды для учащихся. По данным властей, фонтанчики с питьевой водой установлены только в 4% мексиканских школ.