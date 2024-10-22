Школам Мексики дали полгода на исключение нездоровой пищи из меню учащихся

Объясняя необходимость этого шага катастрофической ситуацией с детским ожирением в Мексике, власти грозят школам высокими штрафами за невыполнение требования. Об этом сообщает The Guardian.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), мексиканские дети потребляют больше всего нездоровой еды в Латинской Америке. И многие из них получают 40% необходимых калорий в день именно от таких продуктов, как сладкая газировка, чипсы, соленые орешки
Новые требования обязывают школы не только убрать всю нездоровую пищу и заменить ее полезной, но и обеспечить учащихся бесплатной питьевой водой. За неисполнение требований школам грозят штрафы от $545 до $5450 в зависимости от серьезности нарушения. При повторном нарушении штрафы будут удваиваться.