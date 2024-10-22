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Школам Мексики дали полгода на исключение нездоровой пищи из меню учащихся

Власти Мексики обязали все школы страны исключить из меню учащихся нездоровую еду с высоким содержанием калорий из сахара и жира и с низким содержанием витаминов, минералов, белка и пищевых волокон.

Источник: Freepik

Объясняя необходимость этого шага катастрофической ситуацией с детским ожирением в Мексике, власти грозят школам высокими штрафами за невыполнение требования. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), мексиканские дети потребляют больше всего нездоровой еды в Латинской Америке. И многие из них получают 40% необходимых калорий в день именно от таких продуктов, как сладкая газировка, чипсы, соленые орешки и т. п. Исследования, проведенные более чем в 10 тыс. школ Мексики в 2023—2024 годах, показали, что вредная еда доступна в 98% учебных заведений, в 95% школ доступны напитки с высоким содержанием сахара. При этом у большинства школ в Мексике нет бесплатной питьевой воды для учащихся. По данным властей, фонтанчики с питьевой водой установлены только в 4% мексиканских школ.

Новые требования обязывают школы не только убрать всю нездоровую пищу и заменить ее полезной, но и обеспечить учащихся бесплатной питьевой водой. За неисполнение требований школам грозят штрафы от $545 до $5450 в зависимости от серьезности нарушения. При повторном нарушении штрафы будут удваиваться.