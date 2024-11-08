Школа в Нидерландах запретила родителям смотреть оценки детей

«Четыре? А почему не пять?» — фраза, печально знакомая многим с детства. Оценки в школе помогают понять успеваемость ученика и уровень его подготовки, но часто становятся инструментом гиперконтроля со стороны родителей, которые оценивают ребенка строже, чем это делает школа.
Штейн Уйтенбогард, экономики из лицея Джордана-Монтессори в голландском Утрехте заметил любопытную закономерность: дети, чьи родители регулярно проверяют их оценки в приложении, оценивали свой уровень стресса в 2,7 балла из 5, а дети, чьи родители не смотрели оценки — только в 2 из 5.
Лицей решил проверить гипотезу, что стресс и оценки связаны, самым радикальным способом: он закрыл доступ в приложение с оценками для родителей. Об эксперименте рассказала газета The Guardian.
Преподаватель считает, что эта проблема особенно обострилась в век высоких технологий. «Когда я был школьником, родители все узнавали на родительском собрании 4 раза в год, но сейчас они включают в телефоне уведомления на каждую оценку, и узнают все даже раньше, чем ребенок вернется из школы. Это нездорово», — рассказывает Штейн.
Учитель донес позицию до руководства, и школа перестала оповещать родителей об оценках — пока что на месяц. Как ни странно, предложение понравилось не только ученикам, но и самим родителям: родительский комитет даже предложил увеличить срок эксперимента до 10 недель.
Герт Луйшелдер, директор лицея с 40-летним стажем, считает, что школа должна развивать в детях гибкость ума и эмпатию, а не тревогу из-за неправильные оценок. «В системе Монтессори мы учим детей, что ошибаться — это нормально. Это естественное право наших учеников, ведь только так можно чему-то по-настоящему научиться», — говорит он.
Руководитель Национальной ассоциации родителей Лобке Вламинг тоже обеспокоен защитой детей от давления со стороны родителей и их правом на конфиденциальность, поэтому считает эксперимент успешным: «Дети не обязаны делиться всем со всеми. Если в образовании ребенка действительно что-то идет не так, школа должна сама своевременно сообщать о проблеме родителю, и не с помощью приложения».
Другие учителя и представители сферы образования в Нидерландах, пишет Гардиан, идут еще дальше и вовсе считают что вся система тестов является источником слишком высокого стресса: дети, как утверждают некоторые педагоги, должны иметь право поэкспериментировать, получить плохую оценку и исправить ее без последствий.
И даже если ученик решит не доучиваться в школе до конца, а вместо этого пойдет в колледж — в этом тоже нет ничего страшного.