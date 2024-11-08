Школа в Нидерландах запретила родителям смотреть оценки детей

Преподаватель считает, что эта проблема особенно обострилась в век высоких технологий. «Когда я был школьником, родители все узнавали на родительском собрании 4 раза в год, но сейчас они включают в телефоне уведомления на каждую оценку, и узнают все даже раньше, чем ребенок вернется из школы. Это нездорово», — рассказывает Штейн.