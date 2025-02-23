Школа в Китае собралась ввести телесные наказания для учеников

В документе указано, что школьников планируют так наказывать за сон на уроке, невыполнение домашнего задания или плохое поведение. В новых правилах уточнили, что детей можно бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок. Наказание стоянием может длиться не более двух часов.