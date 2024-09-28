Школа берет деньги за пробный ОГЭ — законно ли это

Эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева в разговоре с «Мелом» объяснила, что пробный ОГЭ можно не оплачивать. Закон не предусматривает платной тренировки проведения экзамена, подчеркнула эксперт. К тому же если это касается государственных или муниципальных школ.