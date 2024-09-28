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Школа берет деньги за пробный ОГЭ — законно ли это

Что делать, если школа берет плату за предварительное проведение ОГЭ в 9 классе? Можно ли не платить и не участвовать в этой процедуре?

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева в разговоре с «Мелом» объяснила, что пробный ОГЭ можно не оплачивать. Закон не предусматривает платной тренировки проведения экзамена, подчеркнула эксперт. К тому же если это касается государственных или муниципальных школ.

В России гарантируется бесплатное и общедоступное образование. Это прописано в федеральных государственных образовательных стандартах. Платный пробный ОГЭ этим принципам не отвечает, пояснила Анна Ивлева.

Она отметила, что за прохождение государственной итоговой аттестации брать с учеников деньги тоже не должны.

Ранее эксперты решили продумать учет результатов ОГЭ после 9 класса для дальнейшей учебы, а также внести изменения в ЕГЭ по нескольким предметам.