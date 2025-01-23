Шимпанзе продемонстрировали заразное одновременное мочеиспускание

При этом шимпанзе с более низким доминированием с большей вероятностью справляли нужду вслед за кем-то. Ученые не нашли точного ответа на вопрос, почему так происходит. Одна из теорий заключается в том, что животные с более высоким доминированием могли чаще влиять на мочеиспускание других, хоть у исследователей и не хватает доказательств этого. Вероятно, такое заразное поведение может указывать на форму скрытого лидерства. Иными словами, животные с высоким рангом играют роль в синхронизации поведения группы.