Шимпанзе продемонстрировали заразное одновременное мочеиспускание

Как пишет IFLScience, исследователи впервые в истории подтвердили заразное мочеиспускание у животных. Ученые провели наблюдательное исследование в заповеднике Кумамото в Японии. Они заметили, что животные справляли нужду примерно в одно и то же время. Ученые решили подробнее изучить это поведение. Они провели 600 часов за наблюдательными исследованиями, зафиксировав 1328 актов мочеиспускания.
Эти процессы были более синхронизированы, чем если бы шимпанзе просто мочились хаотично. Интересно, что заразное мочеиспускание прежде всего касалось тех, кто находился физически ближе всего к инициатору процессу. Социальный ранг, как считают ученые, не влиял на животных.
При этом шимпанзе с более низким доминированием с большей вероятностью справляли нужду вслед за кем-то. Ученые не нашли точного ответа на вопрос, почему так происходит. Одна из теорий заключается в том, что животные с более высоким доминированием могли чаще влиять на мочеиспускание других, хоть у исследователей и не хватает доказательств этого. Вероятно, такое заразное поведение может указывать на форму скрытого лидерства. Иными словами, животные с высоким рангом играют роль в синхронизации поведения группы.
Согласно другой теории, у особей низкого ранга есть предвзятость внимания. Это означает, что они с большей вероятностью замечают и реагируют на поведение других.
Также ученые предполагают, что такое поведение связано с чертами, связанными с низким рангом, такими как различия в личности или большая мотивация к сближению с другими членами группы.
Тем временем антропологов из Оксфорда и Университета Чубу в Японии озадачили результаты соревнования шимпанзе по раскалыванию орехов. Ученые выяснили, что среди животных есть как настоящие «эксперты» эксперты в этом деле, так и менее умелые особи.