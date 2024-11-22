Шимпанзе используют игру, чтобы наладить сотрудничество

Международная команда ученых проанализировала поведение взрослых шимпанзе и выяснила, что игры между особями не прекращаются в течение всей жизни. Это помогает регулировать социальное взаимодействие. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Специалисты проследили за тремя шимпанзе в лесу Таи в Кот-д’Ивуаре (Африка), а затем более детально проанализировали поведение 57 обезьян. Ученые заметили, что самки и самцы регулярно играют друг с другом, имитируя борьбу, кусание и погоню. И чаще всего это происходило до того, как приматам нужно было объединиться, например, ради охоты или защиты своей территории.
В таких ситуациях шимпанзе с большей вероятностью кооперировались, если до этого играли вместе. По мнению исследователей, игра может сигнализировать о мотивации к сотрудничеству.
Также специалисты предположили, что игра способна снимать напряжение и разрешать конфликты после разногласий.
Однако авторы исследования отметили, что результаты работы могут не отражать особенностей игры в других популяциях шимпанзе.
Ранее ученые выяснили, что шимпанзе пытаются выглядеть умнее в глазах людей.