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Шимпанзе используют игру, чтобы наладить сотрудничество

Они играют на протяжении всей жизни.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Международная команда ученых проанализировала поведение взрослых шимпанзе и выяснила, что игры между особями не прекращаются в течение всей жизни. Это помогает регулировать социальное взаимодействие. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Специалисты проследили за тремя шимпанзе в лесу Таи в Кот-д’Ивуаре (Африка), а затем более детально проанализировали поведение 57 обезьян. Ученые заметили, что самки и самцы регулярно играют друг с другом, имитируя борьбу, кусание и погоню. И чаще всего это происходило до того, как приматам нужно было объединиться, например, ради охоты или защиты своей территории.

В таких ситуациях шимпанзе с большей вероятностью кооперировались, если до этого играли вместе. По мнению исследователей, игра может сигнализировать о мотивации к сотрудничеству.

Также специалисты предположили, что игра способна снимать напряжение и разрешать конфликты после разногласий.

Однако авторы исследования отметили, что результаты работы могут не отражать особенностей игры в других популяциях шимпанзе.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе пытаются выглядеть умнее в глазах людей.