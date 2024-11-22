Шимпанзе используют игру, чтобы наладить сотрудничество

Специалисты проследили за тремя шимпанзе в лесу Таи в Кот-д’Ивуаре (Африка), а затем более детально проанализировали поведение 57 обезьян. Ученые заметили, что самки и самцы регулярно играют друг с другом, имитируя борьбу, кусание и погоню. И чаще всего это происходило до того, как приматам нужно было объединиться, например, ради охоты или защиты своей территории.