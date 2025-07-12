Шили палатки, ловили рыбу и спорили. Какими были на самом деле апостолы Петр и Павел

— Да, Петр же изначально предлагал Христу, мол, мы с Тобой пойдем, мы с Тобой умрем, но Господь не велел ему идти на мучения. Наоборот, Он ему предрек: петух еще не пропоет, ты три раза от меня отречешься. Так и случилось. И он отрекся от Христа трижды, а потом каялся и плакал, а воскресший Христос трижды спросил его: «Любишь ли ты Меня, Петр?» И Петр ответил: «Да, Господь, ты знаешь, как я тебя люблю». И это было его преображение. И недаром в первый же день встречи с Христом тот назвал апостола Петром — то есть камнем. Тем самым, на котором будет стоять основание Церкви. И именно Петру Христос дал ключи от Царствия Небесного. И он остался верен Христу настолько, что когда его распинали, просил повесить его вниз головой — считал себя недостойным быть распятым как Христос.