Шили палатки, ловили рыбу и спорили. Какими были на самом деле апостолы Петр и Павел

— Отец Владимир, расскажите, что это за праздник — день апостолов Петра и Павла? Почему их называют первоверховными?
— Этот праздник установлен в память о мученической кончине апостолов Петра и Павла. Апостол Петр был назван первоверховным, потому что он был призван первым и потому, что когда Христос спросил: «А вы за кого почитаете Меня?» он первым из учеников сказал, что «Ты — Христос (то есть Спаситель, Мессия), Сын Бога Живаго».
То есть Петр уже до страданий Христа понял, кто перед ним, и четко это сформулировал. Именно поэтому он один из первых и самых мощных апостолов — самых ревностных исполнителей Божьей воли.
Апостол Павел, напротив, был гонителем христианства. Он изначально был ревнителем иудейской веры, был ее знатоком, фарисеем. У него даже свой учитель был — раввин Гамалиил, основатель талмудического иудаизма. Но при всем совершенстве знания Ветхого Завета от Павла ускользнуло понимание того, что Христос — Мессия. И он совершенно искренне уничтожал христиан, считая из вероотступниками.
Так происходило до того самого момента, пока на дороге в Дамаск, в город, где он должен был задержать и мучить первых христиан, Господь не сказал ему: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Тот спросил, пораженный: «Кто ты, Господи??» И ему ответили: «Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь».А потом он ослеп и уверовал, и прозрел уже в Дамаске в доме апостола Анании. И пережитое им чудо, эта встреча с Христом дали ему такой запал, что он стал, наверное, самым ревностным апостолом из всех. Поэтому Павла тоже называют первоверховным.
— А разве не объединяет их еще и тот факт, что оба испытали некое преображение?
— Да, Петр же изначально предлагал Христу, мол, мы с Тобой пойдем, мы с Тобой умрем, но Господь не велел ему идти на мучения. Наоборот, Он ему предрек: петух еще не пропоет, ты три раза от меня отречешься. Так и случилось. И он отрекся от Христа трижды, а потом каялся и плакал, а воскресший Христос трижды спросил его: «Любишь ли ты Меня, Петр?» И Петр ответил: «Да, Господь, ты знаешь, как я тебя люблю». И это было его преображение. И недаром в первый же день встречи с Христом тот назвал апостола Петром — то есть камнем. Тем самым, на котором будет стоять основание Церкви. И именно Петру Христос дал ключи от Царствия Небесного. И он остался верен Христу настолько, что когда его распинали, просил повесить его вниз головой — считал себя недостойным быть распятым как Христос.
А у Павла было свое преображение — по дороге в Дамаск. Вообще преображение, преобразование случилось со всеми апостолами, когда на пятидесятый день на них снизошел Святой Дух, и все они языками говорили разными, и проповедовали.
— А чем жили апостолы? Подаянием?
— Нет. Апостол Павел шил палатки. Собранные деньги он отдавал на нужды Церкви, а себя обеспечивал вот этим ремеслом. Причем, мог шить буквально везде — были бы с собой инструменты. А Петр был рыбаком. Он оставался рыбаком при жизни Христа — недаром в Евангелии есть эпизод, когда Христос помогает апостолам рыбачить и указывает, куда им закинуть сети. Но после воскресения Христа он пошел проповедовать, и думаю, у него уже не было времени заниматься рыбной ловлей. Разве что он ловил рыбу для собственного пропитания.
— А откуда в апостолах была такая ревность в служении Христу? Кажется, от всего, что с ними случилось, они должны были быть очень такими — строгими.
— Нет, они были очень простыми людьми. Просто они много знали о том, Кого любили. Господь открыл им тайны мироздания, тайны Царствия Небесного, Божественные тайны. Они знали такое, что не могли уже ничем другим заниматься. И ревность в служении у них была именно от того, что они знали это, и любили это и встречались с Источником всего этого. Им были открыты тайны законов Божьих. Моисей, когда вышел из горы Синай, у него голова светилась, и он потом прикрывал ее, потому что он познал тайны мироздания и тайны истинного Бога.
Любой человек, который достигает духовных высот, никогда не признается, что он самый умный и самый мудрый. Так было и с ними. Хотя Петр и был назван первоверховным, он оставался равным среди апостолов и нисколько не возвышал себя над кем-то. Хотя он обладал мощнейшим даром исцеления — люди исцелялись даже если на них падала его тень. Он мог воскрешать людей! А Павел, наоборот, сам страдал падучей — эпилепсией. И считал, что болезнь ему дана для смирения, и чтобы он поменьше плохого делал. Апостолы понимали, что им оказано больше доверия и больше ответственности дано.
— А они боялись смерти?
— Да. Например, Петр, как и простые люди, испугался, когда увидел гонения на христиан. Есть такое предание: он убегал от гонений из Рима и встретил Христа, идущего навстречу. «Раз ты не хочешь идти на мучения, тогда Я пойду на них», — сказал Петру Христос. Петр остановился, заплакал, вернулся в Рим и был распят вниз головой. В этот же день, но год спустя, был убит язычниками и апостол Павел — ему отсекли голову. Поэтому и день памяти у апостолов один на двоих.
— А какие отношения были между апостолами при жизни?
— Они были очень разные. Петр проповедовал, в основном, иудеям, а Павел — всем остальным народам. Иногда они сходились в жарких спорах о том, какая вера более спасительная. Петр считал, что человек спасется делами, а Павел считал, что главное — это именно вера и знание. Позже апостолы пришли к выводу, что для спасения души человеку надо верить и доказывать веру добрыми делами.
— В Деяниях апостолов говорится, что их иногда из заключения вызволяли ангелы. Как сами апостолы к этому относились?
— Иногда как к проверке. Была, например, такая история, что Петр с другими христианами был заперт в темнице римлянами. И явился ангел Господень, и оковы спали с их рук и решетки пали. И вот она воля — рукой подать. И тут упал на колени перед ним стражник и взмолился, потому что если они уйдут, то его казнят. И все остались в темнице. Утром приходят римляне — выход свободен, а апостолы сидят в темнице. Вот такая проверка была.
— А как вы относитесь к народным играм в этот день? Есть обычай, что в этот день молодежь водит хороводы. Парни прячутся под платками, а девушки пытаются узнать, кто находится под платком. Считается, что та, которая узнает, на Покров выйдет замуж. Это гадание или нет?
— Это не гадания, это молодежные игры. Раньше летом молодежь в это время ездила на покос, знакомилась, а осенью играли свадьбы. Церковного правила, которое бы запрещало такие игры, нет. Все на уровне ворчания бабушек: молодые ходят, мне спать мешают. Да, возможно, что какие-то элементы остались от языческих мистерий, но на самом деле об этом мы ничего не знаем. Все было утрачено во времена нашествия монголов.
То, что осталось, напоминает детские воспоминания: хороводы, прыжки через костер, какие-то венки… Но в любом случае, везде должна быть мера. По моему мнению, самое языческое в нашем мире — это алкоголь.
— Как христианин должен провести день Петра и Павла?
— Если есть возможность, нужно сходить в храм, исповедаться, послушать службу, причаститься. Затем можно сходить в гости или пригласить гостей к себе. В этот день, как правило, Петры и Павлы отмечают именины — можно им позвонить и поздравить.
Неплохо было бы заглянуть в этот день в какой-нибудь местный Петропавловский храм — то есть в храм Петра и Павла. Очень часто в таких храмах есть частицы мощей этих апостолов. Можно подойти, поклониться им, приложиться и помолиться. И все будет хорошо.