«ЩАвель» или «щавЕль»: на какой слог правильно ставить ударение

У филологов нет единого мнения относительно происхождения слова «щавель» — вероятнее всего, это производное от общеславянского корня -щавъ-, который связывают со словом «щи». Из-за этой неразберихи в просторечье часто ударение ставится именно на первый слог, что не является нормативным вариантом. Проверочного слова тут нет, поэтому правильное употребление нужно запоминать. Вместе с экспертом разбираемся, какой вариант — «щАвель» или «щавЕль» — является нормой и какие уловки помогут говорить грамотно.
Как правильно говорить: «щАвель» или «щавЕль»
Во всех словарях, включая «Орфоэпический словарь русского языка» Р. Аванесова, который считается наиболее авторитетным, зафиксировано единственно верное употребление слова «щавель» с ударением на букву Е. Более того, отдельно отмечено, что употребление «щАвель» является неверным (1). Тем не менее в разговорной речи, а также в некоторых диалектах распространено употребление слова с ударением на первый слог.
Лариса Талалова, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка Государственного университета управления, поясняет:
— Это слово традиционно считается сложным в силу устоявшейся традиции произносить его с ударением на первый слог. Акцентологическая ошибка «щАвель» связана с тем, что ударение здесь плавающее. Так, в родительном, дательном, творительном и предложном падежах со второго слога оно переходит на последний — «щавелЯ», «щавелЮ», «щавелЕм», «щавелЕ». Это же верно и в отношении формы множественного числа, несмотря на то, что в такой форме слово практически не употребляется — «щавелИ», «щавелЕй», «щавелЯм», «щавелЯми», «щавелЯх». Слово, действительно, стоит особняком.
Также примечательно, что при образовании прилагательного от слова «щавель» сохраняется такое же ударение, как в именительном падеже — «щавЕлевый».
Примеры употребления слова «щавель»
Слово «щавель» часто встречается не только в литературе, но и в повседневной речи. Произнося его вслух, даже самые грамотные люди порой задумываются о правильности постановки ударения или вовсе делают ошибку. Вероятно, дело в том, что неправильное употребление настолько распространено, что правильный вариант может показаться каким-то не таким, корявым. Чтобы говорить грамотно, нужно просто запомнить, на какой слог ставить ударение. А помогут в этом мнемонические приемы, самый простой из которых — рифма.
Будем пять недель.
Есть один щавЕль.
***
Бабка продает щавЕль —
Значит, на дворе апрель.
Только стоит три рубля,
Каждый листик щавелЯ!
***
Прилетел мохнатый шмель.
И уселся на щавЕль.
***
Дед, усами шевеля,
Ест салат из щавелЯ.
***
Вместо мяса ешь щавЕль —
Будешь как Коко Шанель!
Как запомнить, куда падает ударение в слове «щавель»
В слове «щавель», как и во многих словах русского языка, так и хочется поставить ударение неверно — причиной тому служит распространенное просторечное использование слова. Правильную постановку ударения нужно запоминать, но зачастую без ассоциативных или мнемонических приемов сделать это сложно. Собрали лайфхаки, которые помогут быстро запомнить, куда же поставить ударение, чтобы не показаться безграмотным:
1. Орфоэпическая рифма.
2. Ассоциативный ряд — держите в голове, что щавель растет весной, и, несмотря на неточность с точки зрения ботаники, свяжите его со словом апрель, фиксируя, что в обоих словах ударение падает на второй слог.
3. Прослушивание аудиокниг.
4. Карточки для запоминания.
Лариса Талалова добавляет:
— Шанс, что ударение на первый слог будет рано или поздно закреплено официально есть. В отличие, например, от слова «слИвовый», хотя и с ним, и со словами подобного ряда тоже есть динамика. Но в случае со «слИвовым» просто ищется компромисс — обсуждается закрепление двух разных значений, следовательно, и двух вариантов произношения. А до тех пор, пока «щавЕль» произносится с ударением на второй слог, остается только запомнить единственно верную форму, помогая себе традиционными рифмами, в которых ударный слог хорошо прослеживается.
Варианты орфоэпической рифмы от эксперта:
Вот такая карусель —
Не дают мне есть щавЕль.
***
Вкусный суп щавЕлевый,
Пользы много в нем,
Вирусы, бактерии.
Будут нипочем.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
Орфоэпия — один из самых сложных разделов русского языка. Все дело в том, что нет единого правила, которому бы подчинялись все слова, а ударение в них не закреплено за определенной морфемой или слогом. И если с простыми и часто употребляемыми словами вопросов, как правило, не возникает, то с многосложными бывают трудности. А в словах с подвижным ударением, таких как «щавель», и вовсе большинство делают ошибку. Разберем, какие еще слова часто произносят неверно.
Традиционным и изначально правильным считается произношение с ударением на третий слог — «одноврЕменно». Однако современные словари признают, что вариант «одновремЕнно» также является нормой. В данном случае говорить можно так, как привычнее.
На сегодняшний день единственно верным считается произношение с ударением на первый слог — «слИвовый». Для себя можно запомнить, что ударение ставится на тот же слог, что и в существительном «слИва».
3. «КатАлог» или «каталОг».
Казалось бы, все уже давно выучили, куда нужно ставить ударение в слове «каталог», но до сих пор люди делают ошибку в этом слове, особенно это касается старшего поколения. Тут все немного проще, потому что есть правило: в существительных с окончанием на -лог и отвечающих на вопрос «что?» ударение всегда падает на последний слог. Исключением является слово «анАлог».
4. «БАнты» или «бантЫ».
Чаще можно услышать слово «бантЫ», что не является нормой. Это слово относится к группе с фиксированным ударением на корне, поэтому верно будет сказать «бАнты». Сюда же, кстати, относятся слова «шАрфы» и «тОрты». Сложно сказать, кто и по какому принципу определил эту группу, поэтому советуем запоминать так — ударение нужно ставить так же, как оно стоит в именительном падеже и единственном числе.
5. «ЗАвидно» или «завИдно».
Орфоэпические словари фиксируют, что ударение в этом слове нужно ставить на второй слог — «завИдно». Здесь запомнить поможет аналогия: наречие «завидно» образуется от существительного «зависть», которое, в свою очередь, образовано от слова «видеть». Получается, что ударение ставим на ту же морфему, что и в глаголе.
6. «ЖАлюзи» или «жалюзИ».
Жалюзи окружают нас повсюду: в офисах, в медицинских и образовательных учреждениях, а порой даже в домах и квартирах. Но почти половина людей произносят это слово неправильно. Поскольку оно пришло к нам из французского языка, для которого характерна постановка ударения на последний слог, то единственным верным вариантом произношения считается «жалюзИ».
7. «КвАртал» или «квартАл».
Вопреки распространенному мнению о том, что постановка ударения зависит от семантического значения, в слове «квартал» ударение всегда падает на второй слог. Да-да, даже если речь идет о бухгалтерской отчетности, то правильно будет сказать «квартАл». Запомнить поможет рифма:
В бухгалтерии аврал —
Завершается квартАл.
Список источников
1. Орфоэпический словарь русского языка под редакцией Р. И. Аванесова. 1989.
Автор: Екатерина Сухова
Эксперт: Лариса Талалова, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка Государственного университета управления