«ЩАвель» или «щавЕль»: на какой слог правильно ставить ударение

— Шанс, что ударение на первый слог будет рано или поздно закреплено официально есть. В отличие, например, от слова «слИвовый», хотя и с ним, и со словами подобного ряда тоже есть динамика. Но в случае со «слИвовым» просто ищется компромисс — обсуждается закрепление двух разных значений, следовательно, и двух вариантов произношения. А до тех пор, пока «щавЕль» произносится с ударением на второй слог, остается только запомнить единственно верную форму, помогая себе традиционными рифмами, в которых ударный слог хорошо прослеживается.