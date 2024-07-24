Шестилетний мальчик поймал рекордного окуня в Канаде

Шестилетний житель Онтарио (Канада) поймал рыбу длиной 55 сантиметров. Об этом пишет CBC.
Айзек рыбачил вместе со своим отцом Чаком Амиотом, когда выловил крупного окуня. Мальчик сообщил, что ему пришлось заматывать свою леску 15 или 20 минут, чтобы вытащить рыбу из воды.
По словам Амиота, рыба весила 2,89 килограмма и достигала 55,8 сантиметра в длину, что составляет почти половину от роста Айзека.
Рыбаки сделали несколько фотографий рыбы и решили отпустить ее. И только через время отец и сын поняли, что это мог быть рекорд. Сейчас Амиот не уверен, что им хватит доказательств, чтобы улов Айзека был официально признан в Международной ассоциации промысловых рыб. Так или иначе, мужчина отметил, что они и так осознают свое достижение, им им «этого достаточно».
Ранее в Москве на чемпионате по рыбалке мужчина поймал более 24 килограммов рыбы и стал победителем.
Анна Морозова