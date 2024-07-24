Шестилетний мальчик поймал рекордного окуня в Канаде

Рыбаки сделали несколько фотографий рыбы и решили отпустить ее. И только через время отец и сын поняли, что это мог быть рекорд. Сейчас Амиот не уверен, что им хватит доказательств, чтобы улов Айзека был официально признан в Международной ассоциации промысловых рыб. Так или иначе, мужчина отметил, что они и так осознают свое достижение, им им «этого достаточно».