Шестилетний британский мальчик собрал 2600 коробок из-под конфет

Тедди Михаэлидес живет в Саутгемптоне в Великобритании. Ему шесть лет, и он очень любит есть конфеты. Однажды Тедди увидел, как супермаркеты выбрасывают коробки из-под конфет на свалку и пришел в ужас от того, какой ущерб это может нанести экологии — теперь мальчик складирует их у себя.