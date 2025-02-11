Шестилетний британский мальчик собрал 2600 коробок из-под конфет

Тедди Михаэлидес живет в Саутгемптоне в Великобритании. Ему шесть лет, и он очень любит есть конфеты. Однажды Тедди увидел, как супермаркеты выбрасывают коробки из-под конфет на свалку и пришел в ужас от того, какой ущерб это может нанести экологии — теперь мальчик складирует их у себя.
Историю Тедди рассказало Yahoo. На поступок мальчика вдохновил популярный натуралист и ведущий телепередач сэр Дэвид Аттенборо — и теперь Тедди спасает экологию уже второй год подряд.
В прошлом году мальчик собрал 358 коробок и сдал их на переработку. В этот же раз коробок уже гораздо больше — 2598, и это не предел.
Вот что говорит сам Тедди: «Вначале этим начал заниматься один я, и у меня была всего одна коробка и большая мечта — а теперь я спас уже 2598 коробок. Спасибо большое всем, кто мне помогает. Смотрите сколько мы сделали».
Тедди уверен, что даже маленький вклад в работу по сохранению земной экологии важен — потому что «планета у нас одна и надо ее защищать».
В проекте по собиранию коробок из-под конфет Тедди помогают все знакомые и друзья, а местный бизнесмен даже предоставил под их хранение складское помещение — поначалу мальчик держал все коробки у себя дома, но постепенно там стало трудно жить.
Лора и Дин Михаэлидесы, родители Терри, невероятно гордятся своим сыном. Чтобы рассказывать о своей борьбе, мальчик пользуется соцсетями, расклеивает плакаты и разносит флаеры — конечно, при помощи мамы, папы и друзей. Один из участников проекта даже поехал на свалку ради мальчика — там он нашел партию коробок, которые могли сгинуть среди другого мусора.
Скоро акция во второй раз подойдет к концу, и Тедди с помощниками отвезет все коробки в местный центр по переработке пластика.
Станет ли он повторять акцию в третий раз, мальчик пока не знает — но экологией заниматься он точно продолжит. Когда вырастет, Тедди мечтает стать морским биологом: его очень беспокоит то, как пластик влияет на океан и его обитателей.
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