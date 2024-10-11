Шестеро волчат попали на видео на берегу Ладожского озера

Волки — скрытные и самостоятельные животные, которые тщательно оберегают свое потомство: увидеть маленьких волчат — большая редкость.
Тем интереснее видео, которое удалось заснять сотрудникам Свирского лесного заповедника на берегу Ладожского моря: в объектив камеры фотоловушки попал взрослый вол с выводком из шести волчат, чего не случалось уже несколько лет. Об этом сотрудники заповедника рассказали на странице его сообщества ВКонтакте.
Как объясняют сотрудники, волчата совсем юные: судя по размерам, они родились весной этого года. Через год их уже будет трудно отличить от взрослых особей, но самостоятельную жизнь они начнут лишь еще через несколько лет. Экологи надеются, что семья волков еще не раз попадет в объективы камер и у зрителей получится понаблюдать за их взрослением.
Свирский заповедник основан на восточном берегу Ладожского озера в 1994 году. Его площадь составляет 60500 га. Одна из ключевых особенностей заповедника — дуговая, почти геометрически правильная береговая полоса с параллельно растущими дугами береговых валов и деревьев на них. Такой ландшафтный узор сформировался благодаря постепенному отступанию береговой линии во время ледникового периода.
В заповеднике растет множество разных видов растений и грибов, а также обитают редкие видов животных и птиц. Среди них — ладожская нерпа, орлан-белохвост, тундряной лебедь, моховой шмель. Здесь же расположена Ладожская орнитологическая станция, где уже полвека изучают миграцию птиц.
Ранее рассказывали, как 17-килограммовый кот пытался сбежать из приюта в Перми (спойлер: не сбежал).