Шестеро волчат попали на видео на берегу Ладожского озера

Как объясняют сотрудники, волчата совсем юные: судя по размерам, они родились весной этого года. Через год их уже будет трудно отличить от взрослых особей, но самостоятельную жизнь они начнут лишь еще через несколько лет. Экологи надеются, что семья волков еще не раз попадет в объективы камер и у зрителей получится понаблюдать за их взрослением.