Шесть способов сэкономить в путешествии

Повышение цен на авиаперелеты и заоблачный курс валют — не преграда для настоящих авантюристов. Получив долгожданные отпуска и выбрав идеальный маршрут, многие этим летом отправятся в путешествия по миру. Чтобы сделать поездку более приятной, рекомендуем ознакомиться с шестью способами, которые помогут сэкономить.
Сравнивайте цены на авиабилеты
C 1 июня 2024 года стоимость на перелеты значительно возросла. Однако выгодные предложения на покупку авиабилетов по-прежнему есть. Помимо популярных агрегаторов поиска, где сразу можно увидеть подборку недорогих билетов, рекомендуем также проверять официальные сайты компаний. Порой на них стоимость может быть в разы дешевле из-за отсутствия сбора за работу сервиса. Кроме того, у многих авиаперевозчиков есть программы лояльностей и бонусные мили, которые также позволят сэкономить.
Еще один совет: покупайте билеты посередине недели. По статистке, стоимость на них значительно ниже во вторник, среду и четверг. А в праздники и выходные, напротив, гораздо выше. Хотя, разумеется, встречаются и исключения.
Арендуйте автомобиль
Если вы уверенный водитель и уже оформили международное водительское удостоверение (сделать его, кстати, очень просто, но нужно время), рекомендуем арендовать в поездке автомобиль. Это позволит посмотреть большее количество локаций за время путешествия без толп других туристов и покупки дорогостоящих, но не всегда качественных экскурсий.
Лучше всего брать в аренду машину уже в городе, а не в аэропорту. Так, цена будет гораздо ниже, а выбор — больше. Однако перед заключением договора обязательно проверьте компанию на наличие лицензии и не экономьте на страховом полисе!
Арендуйте жилье у местных
Отели по системе «Все включено» — отличный вариант для искушенных туристов, однако настоящие путешественники и цифровые кочевники предпочитают арендовать аутентичное жилье у местных. Это позволит не только значительно сэкономить, но и погрузиться в атмосферу города. А если путешествуете большой компанией, можно даже арендовать роскошную виллу с личным бассейном и выйдет это гораздо дешевле трехзвездочного отеля.
Используйте дебетовые карты с милями авиакомпаний
Если вы часто путешествуете, советуем задуматься об оформлении дебетовой или кредитной карты с дополнительными бонусами от авиакомпаний. При их регулярном использовании появляется возможность получить множество преимуществ вроде бесплатного провоза багажа, свободного прохода в vip-залы, возможности улучшения класса обслуживания и прочего.
Летайте с пересадками
Этот пункт явно не подойдет тем, кто привык к комфорту и быстрым перелетам. Но, если это не относится к вам, рекомендуем отдать предпочтение рейсам с пересадками. Когда летите из России на длительные расстояния, лучшая возможность сэкономить — сделать остановку в международных аэропортах Армении, Дубая или Турции. Оттуда летает множество лоукостеров и дополнительные визы там не нужны. К тому же появляется возможность посмотреть несколько мест за время одного отпуска.
Только не забывайте, что местное время (соответственно и время прибытия/отправления) может отличаться в разных странах вашего назначения.
Избегайте путешествий во время местных праздников
Перед путешествием рекомендуем поискать в интернете, не планируются ли на время вашей поездки какие-либо местные праздники и фестивали (думаем, что про международные праздники говорить необязательно). Если вы не планируете посещать День тишины на Бали или Фестиваль Сан-Фермин в Испании, то лучше выбрать другие даты.
Во время проведения любых увеселительных мероприятий цены сильно возрастают. Еда, аренда и даже вода в магазинах может стать дороже из-за наплыва туристов. Ну и большой поток путешественников также может испортить ваше впечатление от долгожданной поездки, поэтому задумайтесь — стоит ли оно того.
Кстати, если планируете перекусить в аэропорту, не берите суши и роллы. Объяснили, почему не стоит этого делать, в отдельном материале.
Кристина Корчанова