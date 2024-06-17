Шесть способов сэкономить в путешествии

Этот пункт явно не подойдет тем, кто привык к комфорту и быстрым перелетам. Но, если это не относится к вам, рекомендуем отдать предпочтение рейсам с пересадками. Когда летите из России на длительные расстояния, лучшая возможность сэкономить — сделать остановку в международных аэропортах Армении, Дубая или Турции. Оттуда летает множество лоукостеров и дополнительные визы там не нужны. К тому же появляется возможность посмотреть несколько мест за время одного отпуска.