Шесть шагов жизни. Микробиолог раскрыла секрет долгожителей

2. Следите, чтобы в рационе присутствовали источники пробиотиков. Это могут быть как биологически активные добавки, так и ферментированные и молочнокислые продукты: квашеная капуста, кимчи, комбуча, йогурт, творог, сметана, кефир и другие. У каждого народа есть свои традиционные ферментированные продукты, которые могут в борьбе за долголетие.