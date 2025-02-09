Шесть шагов жизни. Микробиолог раскрыла секрет долгожителей

Ученые нашли ответ на вопрос: «Как жить, чтобы не стареть». Оказывается, для долгой и здоровой жизни необходимо поддерживать оптимальный состав микробиоты. Эту тему для aif.ru прокомментировала микробиолог, кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии компании Новабиом Софья Цветикова.
Молодость в почтенном возрасте
Исследования показали, что у здоровых долгожителей (людей старше 90 лет), сохранивших умственную и физическую активность, состав микробиоты значительно отличается от микробиоты пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Научные изыскания в регионах с высокой концентрацией долгожителей (Кавказ, Китай, страны Средиземноморья и Япония) также показали существенное отличие микробиоты населения этих регионов по сравнению с микрофлорой людей из других частей света.
Оказалось, что у тех, кто живет долго и активно, состав микробиоты имеет сходства с микрофлорой молодых людей. В «юной» микробиоте часто в больших количествах присутствуют лакто-, бифидо-, а также другие пробиотические бактерии, снижающие воспалительные процессы в организме.
Эти наблюдения внесли вклад в развитие концепции «inflammaging», которая рассматривает связь между старением и хроническим воспалением, вызванным различными факторами, в том числе, изменениями в микробиоте кишечника. Разнообразный состав микрофлоры может способствовать снижению уровня воспаления в организме и поддержанию здорового долголетия.
Шесть шагов к долголетию
Вот несколько рекомендаций, которые помогут оптимизировать состав микробиоты кишечника:
1. Поддерживайте разнообразие рациона — стремитесь включать в своё меню различные источники клетчатки (зелень, орехи, овощи и фрукты). Употребление не менее 30 различных видов растительной пищи в неделю способствует большему разнообразию микробиоты.
2. Следите, чтобы в рационе присутствовали источники пробиотиков. Это могут быть как биологически активные добавки, так и ферментированные и молочнокислые продукты: квашеная капуста, кимчи, комбуча, йогурт, творог, сметана, кефир и другие. У каждого народа есть свои традиционные ферментированные продукты, которые могут в борьбе за долголетие.
3. Употребляйте биологически активные добавки или продукты, богатые пребиотиками — это пища для полезных бактерий. К таким продуктам относятся лук, чеснок, артишоки, бананы, овес и многие другие.
4. Ограничьте употребление обработанных продуктов и добавленного сахара.
5. Регулярно занимайтесь физической активностью.
6. Проверяйте, анализируйте состав микробиоты и подбирайте рацион персонально под себя — по-другому выявить отклонения в микрофлоре невозможно. Периодически проверяя состав своих бактерий, можно своевременно обнаружить, уровень каких полезных бактерий начинает снижаться и восстановить здоровый баланс.