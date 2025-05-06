От Сеида-Али до Саахова: вспоминаем 6 ролей Владимира Этуша

Владимир Этуш прожил долгую творческую жизнь: он сыграл в десятках спектаклей в московских театрах, выступал по радио, а с 2003 до 2019 года был художественным руководителем Театрального института имени Б. Щукина.
Однако, страна прежде всего помнит Владимира Абрамовича Этуша благодаря его ролям в кино: часто совсем небольшим, но ярким и запоминающимся. О них мы и хотим вспомнить сегодня, в день рождения артиста: расскажем о том, как началась его кинокарьера, сформировался популярный образ, и где еще сыграл Владимир Абрамович.
«Адмирал Ушаков»
Михаил Ромм, 1953
Владимир Этуш мечтал о карьере актера еще с юных лет: в 1940 году он даже записался вольнослушателем в Щукинское актерское училище, но затем ушел на войну, вернувшись к учебе после ранения в 1944 г.
Первая роль в кино для артиста тоже оказалась связанной с войной: в военной драме о великом флотоводце Ушакове он сыграл турецкого адмирала Сеида-Али. Этуш родился в еврейской семье, но благодаря выразительной внешности и говору ему регулярно доставались роли самых разных иностранцев.
Впрочем, эта роль совсем небольшая: Сеид-Али произносит монолог о качестве турецкой флотилии, а спустя всего пару сцен оказывается разбит русским флотом в финальном сражении войны и лишь молча слушает, как Ушаков кричит «Я отучу тебя, сукин сын, давать обещания султану!» посреди моря.
«Время летних отпусков»
Константин Воинов, 1960
Спустя целых семь лет Этуш получил всего лишь третью роль в карьере — но именно этот фильм, кажется, помог артисту найти амплуа, с которым он больше не расставался.
Сюжет рассказывает историю молодого инженера-геолога Светланы: в день перед ее отпуском заведующий месторождением увольняется и девушку назначают временно исполнять обязанности. Весь фильм она пытается руководить предприятием и выбивает желанный отпуск, а ближе к финалу передает дела новому заведующему Самеду Ибрагимовичу: его-то и играет Этуш.
В этой небольшой роли проявляются все знакомые черты: Самед Ибрагимович рассуждает о гидроразрыве пласта, ворчит на комаров, ругается на дождь, учит девушку жизни, ностальгирует по родному Баку и в целом проявляет себя тем самым прочно встроенным в систему человеком, которым зритель привык видеть его по следующим работам.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Леонид Гайдай, 1967
К 1967 году режиссер Гайдай был уже на гребне успеха: публика обожала его киноистории про троицу из Труса, Балбеса и Бывалого, с оглушительным успехом приняла нового героя — студента Шурика — и ждала продолжения. А вот режиссеру, как и некоторым его коллегам, казалось, что образы уже исчерпали себя, и ничего, кроме вторичных сюжетов, из них уже не выдавить.
Ситуацию спас заведующий райкомхозом Саахов: его злодейский образ смог оживить сюжет и раскрыть остальных персонажей по-новому, а самому Этушу принес поистине всесоюзную славу. На роль Саахова Гайдай сразу рассматривал Этуша: его привлек как раз эпизод из «Времени летних отпусков».
Как рассказывал сам Этуш, после той роли он регулярно получал аналогичные предложения сыграть ярких колоритных лиц южной национальности, но отвергал их, а в этот раз случайно согласился. В результате его Саахов отлично контрастирует со всеми остальными персонажами: постоянно пытается держать начальственный вид, говорит газетными штампами и чувствует себя королем положения даже тогда, когда это совершенно не так.
Семь лет спустя актер с режиссером снова поработают вместе: в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» Этуш окажется бесчестно обворованным Шпаком, который тоже будет несколько выбиваться из общей гротескной вакханалии, держать серьезный вид и без конца преумножать число украденных у него вещей.
«Старая, старая сказка»
Надежда Кошеверова, 1969
Еще одно регулярное амплуа Этуша — герой сказок. В этой экранизации сразу нескольких сказок Андерсена его герой — король обнищавшего королевства, который надеется выдать дочь замуж за кого-нибудь побогаче.
Впрочем, даже король умудряется без конца причитать о том, что негде взять жалование слугам, дворец разваливается, дочь не слушается, а конюх не смог сдать стеклотару. Впрочем, где-то внутри у этого уставшего эксцентричного мужчины все равно доброе сердце: как и в большинстве других ролей, его герой пытается заботиться о близких, хоть и выглядит это порой совсем нелепо.
Впоследствии Этуш сыграет Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино» и короля Гастона девятого в «Ослиной шкуре», и везде будет привносить толику бюрократии и мелочности в самые волшебные миры, напоминая, как на самом деле слабо их герои отличаются от обычных людей.
«31 июня»
Леонид Квинихидзе, 1978
Музыкальный фильм по мотивам повести Джона Пристли рассказывает замысловатую историю любви средневековой принцессы и художника из XXI века, которые находят друг друга сквозь время.
Этуш играет здесь злого волшебника: почти единственного персонажа, который, увы, не танцует и не поет. Зато выставляет наружу весь демонизм своих цепляющихся за власть и положение в обществе героев: пусть это и комедия, его колдун интересуется прогрессом и напоминает, что человеческие нравы универсальны в любую эпоху, резюмируя: «В XII веке с одной честью и совестью не проживешь».
«Классик»
Георгий Шенгелия, 1998
Московское общество бильярдистов собирает деньги на помощь престарелым игрокам, но эту сумму захватывает областной авторитет и маститый игрок в бильярд Андрей Савицкий. Чтобы вернуть деньги, бильярдисты отправляют к Савицкому своего лучшего игрока, о котором известна лишь кличка: «Классик».
Новое время породило новые сюжеты: чаще всего роли умудренного годами криминального авторитета доставались Армену Джигарханяну, но на этот раз ее получил Этуш.
Экранного времени у артиста совсем немного, и даже в этих сценах он почти ничего не говорит — но посреди закрученного сюжета из интриг и обманов его герой остается островком спокойствия, который помнит старую школу и способен добиться нужного результата одной лишь вскинутой бровью.