От Сеида-Али до Саахова: вспоминаем 6 ролей Владимира Этуша

К 1967 году режиссер Гайдай был уже на гребне успеха: публика обожала его киноистории про троицу из Труса, Балбеса и Бывалого, с оглушительным успехом приняла нового героя — студента Шурика — и ждала продолжения. А вот режиссеру, как и некоторым его коллегам, казалось, что образы уже исчерпали себя, и ничего, кроме вторичных сюжетов, из них уже не выдавить.