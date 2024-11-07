Шесть признаков того, что вы успешнее, чем вам кажется

Мелочи, которые мы делаем каждый день, показывают, кто мы на самом деле. Из таких мелочей складывается постоянная картина. Вопрос в том, соответствует ли поведение человека его ценностям. Например, если человек стремится быть добрым, сможет ли он быть таким, когда это трудно? «Осознанное следование своим ценностям показывает, что вы сосредоточены и дисциплинированы, а и то, и другое — залог успеха. Сделать это — немалый подвиг», — добавил эксперт. Он отметил, что нелегко четко сформулировать свои ценности, не говоря уже о том, чтобы намеренно следовать им.