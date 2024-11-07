Шесть признаков того, что вы успешнее, чем вам кажется

В статье для CNBC Маутц привел шесть вопросов. Если на большинство из них вы дадите утвердительные ответы, это будет означать, что вы уже сейчас более успешны, чем сами, возможно, предполагали.
1. Придерживаетесь ли вы своих ценностей?
Мелочи, которые мы делаем каждый день, показывают, кто мы на самом деле. Из таких мелочей складывается постоянная картина. Вопрос в том, соответствует ли поведение человека его ценностям. Например, если человек стремится быть добрым, сможет ли он быть таким, когда это трудно? «Осознанное следование своим ценностям показывает, что вы сосредоточены и дисциплинированы, а и то, и другое — залог успеха. Сделать это — немалый подвиг», — добавил эксперт. Он отметил, что нелегко четко сформулировать свои ценности, не говоря уже о том, чтобы намеренно следовать им.
2. Работаете ли вы над своей жизнью?
Иногда люди зацикливаются на привычках, системах или процессах, которые не приносят пользы ни им самим, ни кому-либо другому. Поэтому надо подумать, отступаете ли вы иногда назад, чтобы представить себе ту жизнь, которой действительно хотите жить, и того человека, которым хотите быть. «Размышляете ли вы, чтобы понять, туда ли вы на самом деле идете? Именно так выявляются бесполезные привычки и появляется шанс изменить их», — добавляет Маутц.
3. Цените ли вы то, что у вас уже есть?
Эксперт отметил, что счастье и успех начинаются с внимания на том, что у вас уже есть. Есть риск зациклиться на ощущении, что этого недостаточно, и постоянно стремиться к чему-то новому. При этом способность постоянно выражать благодарность за все, что у вас есть, и за то, чего вы уже достигли, — главная черта самых успешных людей.
4. Есть ли у вас установка на рост?
В любом деле неизбежны ошибки, но важно то, как человек на них реагирует. «Позволяете им сбить вас с толку или считаете себя успешным только в том случае, если совершаете ошибки, постепенно совершенствуетесь и адаптируетесь по ходу дела?» — предлагает подумать эксперт.
5. Выполняете ли вы работу так, чтобы быть готовым к появлению новых возможностей?
Человек должен быть готов к удаче. Истинный успех требует, чтобы вы полюбили сам процесс его достижения, а не только результат. Это может быть непросто, особенно когда работа кажется однообразной и неинтересной. Однако именно внимание к мелочам окупается в важные моменты.
6. Пытаетесь ли вы достичь своих целей, а не чьих-то еще?
Маутц рассказал, что люди часто пытаются измерить свой успех критериями, навязанными родителями или обществом. Допустим, человек стремится к повышению по службе и чувствует себя неудачниками в случае отказа, хотя в глубине душе ему не хочется руководить другими людьми или просто брать на себя больше ответственности.
«Когда вы определите, что для вас на самом деле значит успех, вы, возможно, обнаружите, насколько уже успешны», — полагает бизнес-тренер.