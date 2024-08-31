Шесть правил. Врач рассказал, как не заболеть в первые дни школы

Прежде всего ребенка необходимо приучить мыть руки после прогулки, после посещения туалета, перед едой, мыть фрукты, в том числе фрукты в кожуре (бананы, апельсины и др.), не передавать «попробовать» свои продукты другим ребятам и самим не брать их у других. Нужно приучить ребенка иметь с собой платок или салфетки. Эти нехитрые инструменты помогут несколько снизить риск заражения от других детей.