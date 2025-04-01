Шесть космических разработок СССР, которые смогли изменить мир: от первого полета в космос до планов заселения других планет

Американцы Нил Армстронг и Эдвин Базз Олдрин стали первыми, кто высадился на Луну. Случилось это 16 июля 1969 года. Космонавты не просто вышли на поверхность спутника Земли, но и вернулись домой. В это же время в СССР думали о колонизации Луны. Проект базы разрабатывался под руководством советского ученого и конструктора Владимира Бармина. Комплекс «Звезда» рассчитывался на 12 человек: были как жилые модули, так и научные, а также спортивный зал. Опытные образцы модулей были сооружены, и в них проводили эксперименты на Земле.