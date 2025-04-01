Шесть космических разработок СССР, которые смогли изменить мир: от первого полета в космос до планов заселения других планет

Первые в космосе
4 октября 1957 года ракета-носитель «Спутник» вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Для Вашингтона это был настоящий шок. Оказалось, что СССР, который в глазах западного лагеря считался отсталым государством, обогнал американцев. Мало того, над территорией США пролетел шарик с неизвестным оборудованием. Но и были и те, кто восхищался разработкой Москвы.
— Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды её может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бессмертия, — говорил американский писатель Рэй Брэдбери.
СССР обогнал не только США в запуске спутника. 12 апреля 1961 года лейтенант Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос. Полет прошел успешно. Приземлился он уже майором. Фактически, он открыл дорогу в космическое пространство и доказал, что Землю можно покинуть.
Выход в открытый космос
Через четыре года после полета Юрия Гагарина, Павел Беляев и Алексей Леонов отправляются в космос, чтобы выйти из космического корабля в открытое космическое пространство. Миссия тоже закончилась успехом, но не обошлось без проблем. Покинуть капсулу Леонов смог, а вот вернуться было затруднительно — скафандр раздулся. Космонавт пошел на риск и смог вернуться на корабль.
— Когда я встал на обрезе шлюза, то оказался прямо над Чёрным морем. А когда поднял голову, увидел Балтику. Я шагнул в эту бездну и… никуда не провалился. Завораживали звёзды. Они были везде — внизу, вверху, слева, справа, — рассказывал Леонов.
Еще одна проблема случилась при посадке. Корабль должен был сесть вблизи Кустаная, но приземлился у в тайге в 180 километрах от Перми. Спасательная операция длилась почти неделю.
Переселение на Луну
Американцы Нил Армстронг и Эдвин Базз Олдрин стали первыми, кто высадился на Луну. Случилось это 16 июля 1969 года. Космонавты не просто вышли на поверхность спутника Земли, но и вернулись домой. В это же время в СССР думали о колонизации Луны. Проект базы разрабатывался под руководством советского ученого и конструктора Владимира Бармина. Комплекс «Звезда» рассчитывался на 12 человек: были как жилые модули, так и научные, а также спортивный зал. Опытные образцы модулей были сооружены, и в них проводили эксперименты на Земле.
Проект был амбициозным, но реализовать его не удалось. На него требовалось порядка 50 миллиардов советских рублей. Такие затраты СССР не мог себе позволить. Лунная база площадью 195 квадратных метров так и не появилась, да и высадки на спутник нашей планеты тоже прекратились. Но проект «Звезда» стал основой для современных разработок.
Испытания оружия на Луне
Луну хотели использовать не только в мирных целях. Советский физик, академик Яков Зельдович предложил взорвать атомный заряд на поверхности спутника Земли. Практической пользы было бы мало, а вот демонстрация землянам мощи советского оружия удалась бы. Кажется, что проект не серьезный, но команда Сергея Королева даже изготовила макет модуля, который доставил бы оружие на Луну.
В итоге Зельдович провел вычисления и понял, что с Земли такой взрыв не увидеть, поэтому от идеи отказались. Кроме этого, возникли опасения, что при старте может произойти авария и бомба сработает при взлете или же окажется в космосе без контроля. В 1963 году СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Так мир попытался избежать катастрофы.
Боевой «Алмаз»
Орбитальные станции «Алмаз» были разработаны для разведки над территорией и космическими аппаратами противника. Они оснащались камеры и телескопами, а также модернизированными авиационными пушками НР-23. Планировалось и появление ракет класса «космос-космос». Попытки запуска состоялись под именем «Салют». Первый два запуска «Алмаза» оказались неудачными, а вот третий уже был успешен. Его мы знаем как «Салют-5». Сегодня же снимки поверхности Земли делают даже частные спутники и к ним есть открытый доступ.