Шесть древних золотых монет кельтского племени выставили на аукцион

В 2023 году недалеко от деревни Стендлейк (графство Оксфордшир, Великобритания) кладоискатель обнаружил шесть древних золотых монет. Сейчас их выставили на аукцион с начальной ставкой в £2 тыс (~ 253 тыс рублей) за каждую, пишет Oxford Mail.
Сообщается, что золотые монеты были отчеканены добуннами в период с 5 года до н.э. по 10 год н.э.
Предполагается, что с 2023 года монеты проходили процесс регистрации. Как только монеты были названы «сокровищами», их вернули кладоискателю, который решил продать древние артефакты через компанию Silbury Coins. До 14 декабря 2024 года желающие стать обладателями редчайших монет могут попытать удачу, сделав достойную ставку.
Ранее рассказывали, что десять центов с опечаткой продали на аукционе за $506 тысяч.