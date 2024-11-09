Шесть древних золотых монет кельтского племени выставили на аукцион

Предполагается, что с 2023 года монеты проходили процесс регистрации. Как только монеты были названы «сокровищами», их вернули кладоискателю, который решил продать древние артефакты через компанию Silbury Coins. До 14 декабря 2024 года желающие стать обладателями редчайших монет могут попытать удачу, сделав достойную ставку.