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Шесть человек пострадали в сражении роев пчел

В Таиланде два роя пчел устроили сражение на рынке и покусали шесть человек. Об этом пишет The Thaiger.

Источник: Газета.Ру

Инцидент произошел на храмовом рынке в провинции Убонратчатхани 20 марта. Торговец привез на продажу улей диких пчел. Когда он открыл коробку с ульем, пчелы, жившие при храме, вылетели на рыночную площадь и атаковали чужаков. В процессе схватки пчелы принялись жалить торговцев и посетителей.

В результате происшествия пострадали шесть пожилых продавцов. Больше всех досталось 66-летнему мужчине, которого насекомые ужалили более 50 раз. Как рассказали торговцы, подобное происшествие случилось впервые за 10-летнюю историю рынка.

Ранее в Таиланде рыбак попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения роя ос. Мужчина случайно задел улей рядом с водоемом.