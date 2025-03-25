Шесть человек пострадали в сражении роев пчел

Инцидент произошел на храмовом рынке в провинции Убонратчатхани 20 марта. Торговец привез на продажу улей диких пчел. Когда он открыл коробку с ульем, пчелы, жившие при храме, вылетели на рыночную площадь и атаковали чужаков. В процессе схватки пчелы принялись жалить торговцев и посетителей.