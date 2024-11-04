«Шэньчжоу-18» вернулся на Землю с почти 35 кг экспериментальных материалов

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и, по предварительным расчетам, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме.