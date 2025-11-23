Схема с обманутыми мошенниками бабушками распространилась на авторынок

По данным источника, один из последних случаев произошел в Москве. Житель столицы купил у пенсионерки Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей. Продавщица машины показалась покупателю милой и адекватной, а сам автомобиль ухоженным. Сделку оформили быстро по договору купли-продажу. Через неделю мужчина выставил автомобиль на продажу, но вместо покупателей пришли представители МВД. От полицейских москвич узнал, что пенсионерка находилась под влиянием мошенников и продала свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая автомобиль. Правоохранители предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку. Как и в схеме с квартирами, пенсионерка уже обратилась в суд с требованием признать покупателя недобросовестным и вернуть ей машину.