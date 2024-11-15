Шекспир vs. ChatGPT. Люди предпочли тексты ИИ классической поэзии

Читатели не могут точно различить написанные человеком и сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) стихи, а также чаще предпочитают поэзию, созданную ИИ. К таким выводам пришли Брайан Портер и Эдуард Мачери с кафедры истории и философии науки Питтсбургского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Вкратце о них пишет Phys.org.
Сначала ученые проверили, могут ли 1634 участника эксперимента отличить тексты ИИ от творчества знаменитых поэтов. Им предложили 10 стихов, 5 из них были написаны прославленными авторами (Уильямом Шекспиром, Джорджем Гордоном Байроном, Эмили Дикинсон и Томасом Стернзом Элиотом), а остальные пять сгенерировал ИИ, подражая стилю поэтов. Испытуемые с большей вероятностью предположили, что тексты ИИ были написаны человеком. И наоборот, 5 стихов поэтов рассматривались как вероятно не написанными людьми.
Во втором эксперименте участвовала другая группа из 696 испытуемых. Им предстояло оценить стихи по 14 критериям, среди которых качество, красота, эмоциональность, ритм и оригинальность. Респондентов случайным образом разделили на три группы, где говорили, что стихи написаны ИИ, человеком или не указывали авторство текстов.
Испытуемые, которые были убеждены, что стихи сгенерированы ИИ, давали более низкие оценки в сравнении с теми, кто считал, что стихи написаны человеком вне зависимости от того, были ли действительно стихи сгенерированы ИИ или вышли из-под пера человека. Не получившие информацию об авторстве участники эксперимента поставили более высокие оценки текстам ИИ.
Участники опыта также считали, что им больше понравятся написанные человеком строки. Тексты ИИ было проще понять, и испытуемые решили, что это один из признаков того, что автор стихотворения — человек.