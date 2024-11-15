Шекспир vs. ChatGPT. Люди предпочли тексты ИИ классической поэзии

Испытуемые, которые были убеждены, что стихи сгенерированы ИИ, давали более низкие оценки в сравнении с теми, кто считал, что стихи написаны человеком вне зависимости от того, были ли действительно стихи сгенерированы ИИ или вышли из-под пера человека. Не получившие информацию об авторстве участники эксперимента поставили более высокие оценки текстам ИИ.