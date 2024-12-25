Шеф-повар рассказал о распространенных ошибках в приготовлении спагетти

Согласно данным актуального исследования, проведенного компанией Barilla, большинство зумеров готовят спагетти правильно, в то время как представители поколения бэби-бумеров безнадежно отстают в приготовлении макаронных изделий, — пишет New York Post.
Сообщается, что в Италии чуть не разразился настоящий скандал, ведь только 33% представителей поколения бумеров знали, что нужно солить воду для приготовления макарон. Мы, конечно, шутим, до международного скандала дело не дошло, однако шеф-повар Сильвия Коллока рассказала о частых кулинарных ошибках в приготовлении спагетти. Запоминайте и больше никогда не применяйте на практике.
Начнем с азов: если вы не посолите воду — спагетти можно выкидывать. По словам шеф-повара, исправить пресные макароны не сможет даже самый вкусный соус. Коллока подчеркнула, что добавлять соль нужно, когда вода еще холодная.
Каким бы вкусным ни был соус, если вы недостаточно посолите воду, макароны получатся пресными, а значит, и все блюдо в целом. Вода для приготовления макарон должна быть почти такой же соленой, как морская.
Коллока также рассказала, что бумеры зачастую добавляют оливковое масло при варке макарон, но это — распространенная ошибка. Дело в том, что при варке масло всплывет на поверхность, что сделает его совершенно бесполезным, а при сливе воды масло осядет на спагетти, что помешает соусу «прилипнуть» должным образом.
И, наконец, вспомним про самое главное «нет»: 62% представителей бэби-бумеров считают допустимым разламывать спагетти пополам. В Италии из-за такого, к слову, может случиться сердечный приступ. Никогда не совершайте эту ошибку, так как она портит кулинарную эстетику и превращает спагетти в вермишель.
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