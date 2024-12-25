Шеф-повар рассказал о распространенных ошибках в приготовлении спагетти

Сообщается, что в Италии чуть не разразился настоящий скандал, ведь только 33% представителей поколения бумеров знали, что нужно солить воду для приготовления макарон. Мы, конечно, шутим, до международного скандала дело не дошло, однако шеф-повар Сильвия Коллока рассказала о частых кулинарных ошибках в приготовлении спагетти. Запоминайте и больше никогда не применяйте на практике.