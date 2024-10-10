Шеф отеля Four Seasons в Гонконге признал вину в тайной съемке женщин

В Гонконге шеф-повар ресторана отеля Four Seasons Эйсаку Хару, ранее работавший в отмеченном звездой Michelin флагманском ресторане в Токио, признался в суде, что при помощи камеры на ручке снимал видео под юбками у женщин. О случае пишет South China Morning Post.
50-летний шеф утверждает, что действовал импульсивно, будучи под влиянием порно и страдая от депрессии из-за разлуки с семьей.
Мужчина спрятал ручку со встроенной камерой в рюкзак, чтобы тайно снять на видео женщин в торговом центре 10 апреля 2022 года. Одна из потерпевших заметила, как он прикоснулся рюкзаком к ее ноге. Девушка и ее молодой человек продолжили наблюдать за ним и увидели, что тот поставил рюкзак возле еще одной женщины. Пара попыталась его остановить и не дать выйти из магазина, однако Хару убежал и выронил две ручки. Впоследствии его задержал полицейский. На видео были запечатлены три женщины, личность одной из них установить не удалось.
Судья Цинг Чунг-иу заявил, что рассмотрит вопрос о наказании в виде лишения свободы. Судья уверен, что использование ручки с камерой свидетельствует о том, что обвиняемый преднамеренно совершил преступление.
Адвокат подсудимого попросил суд учесть, что Хару нарушил закон лишь потому, что не понимал, как справиться с эмоциями. Мужчина приехал в Гонконг по рабочей визе в 2017 году, в 2019 году у него диагностировали депрессию из-за долгой разлуки с женой и дочерью, оставшихся в Японии. Из-за пандемии COVID-19 и ограничений на выезд у него не было возможности навещать родных. По словам адвоката, обвиняемый осознал, какие последствия могут быть из-за судимости и то, что его работа в ресторане окажется под угрозой.
Защита просит о максимально мягком приговоре, так как в течение двух лет подопечный находился под постоянным давлением из-за задержек в судебном процессе, вызванных со стороны обвинения. Официально обвинение ему предъявили лишь в августе 2024 года, полиции потребовалось около года, чтобы изучить сделанные мужчиной записи.
Ранее в Великобритании 28-летний Асир Шимба в 2023 году дважды попался полиции из-за того, что снимал видео интимного характера без ведома женщин. В первый раз его задержали из-за съемки в туалете ресторана фастфуда в феврале, а второй — в сентябре из-за фото под юбками. На этот раз он следил за посетительницами торгового центра.