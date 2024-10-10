Шеф отеля Four Seasons в Гонконге признал вину в тайной съемке женщин

Мужчина спрятал ручку со встроенной камерой в рюкзак, чтобы тайно снять на видео женщин в торговом центре 10 апреля 2022 года. Одна из потерпевших заметила, как он прикоснулся рюкзаком к ее ноге. Девушка и ее молодой человек продолжили наблюдать за ним и увидели, что тот поставил рюкзак возле еще одной женщины. Пара попыталась его остановить и не дать выйти из магазина, однако Хару убежал и выронил две ручки. Впоследствии его задержал полицейский. На видео были запечатлены три женщины, личность одной из них установить не удалось.