Shazam достиг 100 миллиардов распознанных песен

Музыкальный сервис для распознавания музыки Shazam с момента запуска распознал 100 миллиардов песен. Как сообщается на сайте Apple, это эквивалентно 12 трекам, которые каждый человек на Земле находит ежедневно.
Более того, чтобы, достичь числа 100 миллиардов, человеку придется использовать приложение каждую секунду в течение 3168 лет.
Самой популярной распознаваемой песней оказалась «Dance Monkey» — ее искали 45 миллионов раз. А отметка в 100 миллиардов в 22 раза превышает количество тегов этого трека.
По словам вице-президента Apple Оливера Шуссера, такое важное достижение отражает не только то, насколько людям нравится Shazam, но и интерес аудитории к новой музыке. Также он отметил, что сервис постоянно совершенствуется, чтобы любители треков могли в любой точке мира нажать на кнопку и открыть для себя что-то ранее неизвестное.
Приложение Shazam было запущено в 2002 году как SMS-сервис в Великобритании. Тогда пользователям нужно было набрать номер, поднести телефон к источнику звука и ждать название композиции в сообщении.
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