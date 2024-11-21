Shazam достиг 100 миллиардов распознанных песен

По словам вице-президента Apple Оливера Шуссера, такое важное достижение отражает не только то, насколько людям нравится Shazam, но и интерес аудитории к новой музыке. Также он отметил, что сервис постоянно совершенствуется, чтобы любители треков могли в любой точке мира нажать на кнопку и открыть для себя что-то ранее неизвестное.