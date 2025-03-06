Шайн мутант. Раскрыта неполезная особенность гигантского винограда

«На вкус гигантский виноград довольно необычный, его мякоть напоминает сладкое желе, так как почти не содержит клетчатки, — рассказала aif.ru врач-эндокринолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Ирина Тин. — При этом в данном сорте большое количество сахара. Если сравнить “Шайн мускат” с обычным зеленым мускатом, то первый имеет всего 0,9 г клетчатки на 100 г, а второй — 3,9 г, то есть разница почти в четыре раза. Что касается сахаров, то их в гигантском винограде втрое больше. Очень малое количество клетчатки при таком высоком содержании сахаров как раз и обуславливает почти отсутствие пользы от употребления такого продукта. Обычный кишмиш будет намного полезнее».