Шайн мутант. Раскрыта неполезная особенность гигантского винограда

В некоторых странах этот виноград пытались запрещать, так как он способен накапливать токсины из разряда пестицидов. Однако по закону на российские прилавки могут поступать только безопасные продукты, которые прошли проверку, в том числе на опасные вещества. Так что в этом плане причин для беспокойства почти нет. Правда, есть еще одна особенность этого винограда-мутанта, которая может удержать от покупки или, по крайней мере, излишнего увлечения им.
Голая глюкоза
«На вкус гигантский виноград довольно необычный, его мякоть напоминает сладкое желе, так как почти не содержит клетчатки, — рассказала aif.ru врач-эндокринолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Ирина Тин. — При этом в данном сорте большое количество сахара. Если сравнить “Шайн мускат” с обычным зеленым мускатом, то первый имеет всего 0,9 г клетчатки на 100 г, а второй — 3,9 г, то есть разница почти в четыре раза. Что касается сахаров, то их в гигантском винограде втрое больше. Очень малое количество клетчатки при таком высоком содержании сахаров как раз и обуславливает почти отсутствие пользы от употребления такого продукта. Обычный кишмиш будет намного полезнее».
Врач объяснила, что клетчатка снижает быстрое всасывание глюкозы и фруктозы, то есть простых углеводов, которые содержатся в сладких фруктах и ягодах. Поэтому в большом количестве такие продукты неполезны.
Чем слаще, тем хуже для кишечника
Есть и еще один существенный аргумент за то, чтобы не увлекаться гигантской сладкой ягодой. "Избыток сахаров в пище, том числе из очень сладких фруктов и ягод с низким содержанием клетчатки, негативно сказывается на состоянии кишечника, так как происходит изменение кислотности и среды обитания полезной кишечной микрофлоры, что может привести к увеличению условно патогенных и патогенных бактерий. Клиническими проявлениями будут боли в животе, метеоризм, вздутие, нарушения стула, — продолжает врач-эндокринолог. — Это подтвердило недавнее исследование.
Добровольцы употребляли свежевыжатые соки в течение определенного времени. Анализы показали, что уже через несколько дней фреши приводят к тому, что в кишечнике растет количество патогенных бактерий, нарушающих микробиом.
В результате снижается иммунитет, чаще возникают инфекционные и гастроэнтерологические заболевания".
Поэтому важно соблюдать умеренность. «Здоровому человеку такой десерт не повредит, его можно иногда использовать для разнообразия питания, как экзотику. Но если есть сахарный диабет, избыточная масса тела, то такой продукт не рекомендуется», — говорит врач.