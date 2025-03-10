«Шайн мускат»: что за виноград, откуда, сколько стоит, вкус и почему опасен

Корейский виноград «Шайн Мускат» — изысканный деликатес, который ценят в Восточной Азии. Его крупные, сладкие ягоды с нежной шкуркой, идеально сбалансированные по вкусу, часто дарят в знак уважения. В Токио, особенно вне сезона, одна гроздь может стоить до 10 тысяч рублей!
В 2024-м, «Шайн Мускат» ворвался в тренды TikTok, обогнав по популярности дубайский шоколад. Мы разбираемся в тонкостях вкуса, уникальности сорта, его полезных свойствах и местах выращивания.
Описание и цена
Японский сорт винограда «Шайн Мускат» — настоящий рай для гурманов. Его крупные, насыщенно-зелёные или жёлто-зелёные, словно покрытые лаком, ягоды обладают хрустящей текстурой и ярко выраженным мускатным ароматом.
Нежная сладость гармонично сочетается с почти незаметной кислинкой, а гладкая, приятная на ощупь кожица позволяет наслаждаться ягодой целиком. Отсутствие или чрезвычайно мелкие косточки делают процесс поедания комфортным. Средний размер каждой ягоды — примерно с орех.
В 2024 году, килограмм «Шайн Мускат» в Корее обходился примерно в 400 рублей, что вдвое дешевле, чем несколько лет назад. В России пока килограмм стоит около 800 рублей.
Какой виноград на вкус
Виноград «Шайн Мускат» — это сочный и хрустящий деликатес. В нём переплетаются фруктовые нотки — лёгкий цитрус (апельсин), сладковатая груша, тропическое манго, — с травяными оттенками и едва заметным ароматом розы.
Содержание сахара, выраженное по шкале Брикс, колеблется от 18 до 19 единиц, что эквивалентно 2,5 чайным ложкам сахара на 100 граммов сока. В некоторых регионах, например, в Корее, встречаются менее сладкие варианты — 16−17 Брикс (примерно 2 чайные ложки на 100 г).
Оптимальная температура для сохранения мускатного аромата и вкуса составляет +10°C и выше, в то время как при 0 они практически теряются.
Калорийность
На 100 граммов винограда «Шайн мускат» приходится всего 69−80 килокалорий. Минимальное содержание жиров и белков дополняется заметным количеством углеводов, большая часть которых — это сахар (около 15,5 граммов).
В нем также есть клетчатка (почти 1 грамм) для поддержания пищеварения, а также много калия (191 мг), кальция (10 мг), железа (0.6 мг) и витаминов (С — 53,5 мг, А — 3 мкг, В6 — 0,05 мг).
Этот виноград богат антоцианами (11 мг), которые придают ему неповторимый цвет и, вероятно, дополнительные полезные свойства. Небольшое количество натрия (2 мг) делает его еще более привлекательным для здорового питания.
Польза
«Шайн мускат» таит в себе целый арсенал питательных веществ, считают медики. Железо помогает крови разнести по телу кислород, а магний — незаменимый помощник для работы нервной системы и мышц. Высокое содержание клетчатки, дополненное фруктозой, может сыграть важную роль в профилактике диабета и улучшении обмена веществ.
Ресвератрол, находящийся преимущественно в кожуре, помогает снижать накопление жиров и может оказать благоприятное воздействие на проблемы с лишним весом.
Однако, как и любое лакомство, виноград «Шайн Мускат» требует взвешенного подхода. Нельзя забывать о потенциальных рисках, связанных с высоким содержанием сахара. Поэтому перед употреблением нужно обязательно проконсультироваться с врачами. Ведь каждый случай — индивидуален.
Вред
Виноград «Шайн мускат» имеет свои ограничения. Его сладкий вкус, обусловленный высоким содержанием сахара, может стать проблемой для людей с диабетом II типа. Хотя гликемический индекс средний (45), предварительная консультация с врачом всё же необходима.
Перебор с «Шайн мускатом» может вызвать проблемы с пищеварением: раздражение желудка, вздутие и расстройство кишечника. Он противопоказан при гастрите, язве, колите, болезнях печени и диарее.
Также стоит помнить, что употребление «Шайн муската» вместе с лекарствами, разжижающими кровь (например, варфарин, аспирин), может быть небезопасным. И, конечно, целые ягоды винограда небезопасны для маленьких детей (до 5 лет) из-за риска подавиться.
Кроме того, тайские эксперты провели анализ 24 образцов продукции, и тревожная картина выявилась в 23 из них. Внутри обнаружено целых 50 химических соединений, 14 из которых превысили допустимые уровни опасных веществ. Среди них такие, как хлорпирифос, триадимефон, фипронил и тетраконазол. Биолог и агроном Михаил Воробьев, комментируя ситуацию, прямо заявил:
«Пестициды, или, как их ещё называют, ядохимикаты, по своей природе не могут быть безопасными. Проблема, очевидно, выходит за рамки отдельных продуктов, и требует незамедлительного решения».