«Шайн мускат»: что за виноград, откуда, сколько стоит, вкус и почему опасен

Корейский виноград «Шайн Мускат» — изысканный деликатес, который ценят в Восточной Азии. Его крупные, сладкие ягоды с нежной шкуркой, идеально сбалансированные по вкусу, часто дарят в знак уважения. В Токио, особенно вне сезона, одна гроздь может стоить до 10 тысяч рублей!