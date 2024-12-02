Шалость не удалась: Руперт Гринт проиграл суд с налоговой

Руперту Гринту грозит солидный счет после проигрыша судебного дела против британских налоговых органов. Они установили, что актер воспользовался финансовой лазейкой, чтобы уменьшить налоговые платежи, — пишет People.
Британский судья постановил, что 36-летняя звезда «Гарри Поттера» должен выплатить £1,8 млн (~ 240 млн рублей) Управлению по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), так как было доказано, что он неправильно классифицировал свои доходы от съемок серии фильмов.
Установлено, что Руперт Гринт воспользовался лазейкой, отметив, что полученные средства являются основным капиталом, а не доходом. В 1960-х годах аналогичную схему использовала группа The Beatles.
Сообщается, что HMRC начало расследование по делу Гринта еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что актер неправильно классифицировал доход в размере £4,5 млн (~ 601 млн рублей) от продажи DVD с фильмами «Гарри Поттер», показов на ТВ, продажи прав стриминговым сервисам и других источников в попытке снизить налоговую ставку.
Адвокаты Гринта, в свою очередь, подали апелляцию, однако на этой неделе судья трибунала вынес решение против актера, обязав его выплатить налоги.
К слову, это не первое налоговое дело, которое звезда проиграл правительству Великобритании. В 2019 году суд обязал его выплатить налоги в размере £1 млн (~ 133,6 млн рублей).
Гринт сослался на то, что он «доверился своему отцу и бухгалтерам, которые занимались его финансовыми делами» и совершенно не представлял, что у него есть какие-либо проблемы.
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