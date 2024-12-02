Шалость не удалась: Руперт Гринт проиграл суд с налоговой

Сообщается, что HMRC начало расследование по делу Гринта еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что актер неправильно классифицировал доход в размере £4,5 млн (~ 601 млн рублей) от продажи DVD с фильмами «Гарри Поттер», показов на ТВ, продажи прав стриминговым сервисам и других источников в попытке снизить налоговую ставку.