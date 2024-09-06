Шакира заключила сделку с испанскими властями по делу о неуплате налогов

Шакира добавила, что правительство было «больше заинтересовано в том, чтобы публично сжечь ее на костре, чем в том, чтобы выслушать ее объяснения». По ее словам, там придумали очерняющую ее историю, что она якобы обманным путем «выманила» у государства деньги. «В 2011 году я хотела, чтобы мои отношения с Жераром Пике, который в то время был связан с Испанией по работе, процветали. Но поездки в Испанию создали для меня множество осложнений», — отметила она, напомнив, что в том году провела в Испании 73 дня, тогда как минимальный срок проживания для получения статуса налогового резидента составляет 183 дня.