Шакира заключила сделку с испанскими властями по делу о неуплате налогов

Певица Шакира заключила сделку с испанским правительством на $15 млн по делу о неуплате налогов, рассказала знаменитость газете El Mundo спустя четыре месяца после того, как прокуратура Испании предложила закрыть дело.
По словам артистки, она решила пойти на этот шаг ради безопасности своих сыновей — 11-летнего Милана и 9-летнего Саши от футболиста Жерара Пике. Таким способом Шакира избежала дальнейшего судебного разбирательства и возможного тюремного заключения.
Я хочу, чтобы мои дети видели меня как женщину, которая решила вопрос спокойно и в свое время, когда посчитала это необходимым, а не по принуждению… Мне нужно, чтобы они знали: я принимала решения, чтобы защитить их, быть рядом с ними и продолжать жить своей жизнью. Не из трусости или чувства вины.
Шакира добавила, что правительство было «больше заинтересовано в том, чтобы публично сжечь ее на костре, чем в том, чтобы выслушать ее объяснения». По ее словам, там придумали очерняющую ее историю, что она якобы обманным путем «выманила» у государства деньги. «В 2011 году я хотела, чтобы мои отношения с Жераром Пике, который в то время был связан с Испанией по работе, процветали. Но поездки в Испанию создали для меня множество осложнений», — отметила она, напомнив, что в том году провела в Испании 73 дня, тогда как минимальный срок проживания для получения статуса налогового резидента составляет 183 дня.
Артистка также сказала, что в основе действий испанских властей лежат «сексистские предрассудки». Если бы ситуация была обратной и резидентом Испании был мужчина, который бы переехал в страну к своей женщине, налоговая служба не проявляла бы к нему такого же интереса, как к ней.
«Реальность была совсем иной: я всегда выполняла свои обязательства. Мои финансы изучили Налоговая служба США и страны Европейского союза, не обнаружив ни малейших признаков незаконности… Налоговое агентство Испании не пытается наказать тех, кто не подчиняется, а демонстрирует охотничьи трофеи, чтобы восстановить свой авторитет», — заявила исполнительница.
По признанию Шакиры, все, что она заработала в те годы, ушло в казну Испании. Сегодня ее активы состоят из того, что она заработала до приезда в Испанию и после отъезда из этой страны.
Впервые колумбийскую певицу обвинили в неуплате налогов в 2018 году, и она заплатила $25 млн. Позже она подала апелляцию, однако испанский суд отклонил ее. В июле 2021-го судья Марко Хубериас заявил, что трехлетнее досудебное расследование выявило «достаточно доказательств», чтобы дело было передано в суд первой инстанции. 29 июля 2022 года прокуратура обвинила ее в неуплате налогов на доход, полученный с 2012 по 2014 год, и запросила восемь лет тюрьмы и штраф €23 млн.
Обвинение заявляло, что в мае 2012-го звезда купила в Испании дом и начала в нем ремонт, а также арендовала студию звукозаписи на год. Юристы певицы утверждали, что она переехала в Испанию только в 2015-м, а до того была налоговым резидентом Багамских островов. Тогда испанская прокуратура предложила певице сделку и заплатить только штраф, но Шакира отказалась.
В июле 2023-го на нее завели второе дело — о неуплате налогов на €14,5 млн. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Заключение заменили на денежное взыскание в размере €7 млн, что позволило Шакире не попасть за решетку.