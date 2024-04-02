Шакира раскритиковала «Барби» с Марго Робби из-за ущемления прав мужчин

Шакира раскритиковала блокбастер Греты Гервиг «Барби», в котором роль знаменитой куклы сыграла Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Однажды в… Голливуде», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»). Мнением она поделилась в интервью журналу Allure.
Знаменитость призналась, что частично согласна с тем, что о ленте думают ее сыновья — 11-летний Милан и девятилетний Саша. Приключенческую комедию о кукле Барби они возненавидели.
«Я воспитываю двух мальчиков и хочу, чтобы они тоже чувствовали себя сильными и уважали женщин. Мне нравится, когда поп-культура старается расширить права и возможности женщин, только не лишая при этом мужчин возможности оставаться мужчинами, защищать и обеспечивать», — объясняет свою позицию певица.
Она верит в то, что женщины могут добиться целей и не терять женственность.
«Думаю, что у мужчин есть свое предназначение в обществе, а у женщин — свое. Мы дополняем друг друга», — пояснила Шакира.
Variety напоминает, что ленту ранее обвиняли в ненависти по отношению к мужчинам ведущий подкаста Мэтт Уолш и комик Билл Мар. Режиссер Грета Гервиг в беседе с The New York Times заявила, что не ожидала подобной реакции на фильм.
Ранее Шакира призналась, что долгое время жертвовала карьерой ради отношений с отцом своих сыновей футболистом Жераром Пике. Знаменитости познакомились в 2010 году на съемках клипа Шакиры на песню Waka Waka (This Time for Africa). Звезды расстались в 2022 году. СМИ назвали причиной их разрыва измены Пике. Якобы он завел роман с Кларой Чиа Марти из его продюсерской компании, пока еще был в отношениях с Шакирой.