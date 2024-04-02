Шакира раскритиковала «Барби» с Марго Робби из-за ущемления прав мужчин

Ранее Шакира призналась, что долгое время жертвовала карьерой ради отношений с отцом своих сыновей футболистом Жераром Пике. Знаменитости познакомились в 2010 году на съемках клипа Шакиры на песню Waka Waka (This Time for Africa). Звезды расстались в 2022 году. СМИ назвали причиной их разрыва измены Пике. Якобы он завел роман с Кларой Чиа Марти из его продюсерской компании, пока еще был в отношениях с Шакирой.