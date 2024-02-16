Шакира анонсировала первый за семь лет альбом Las Mujeres Ya No Lloran

«Создание этой работы было алхимическим процессом. При написании каждой песни я перестраивала себя. Пока я пела их, мои слезы превратились в алмазы, а моя уязвимость — в силу», — поделилась артистка. На обложке релиза Шакира изображена с алмазами-слезами на лице.
В альбом войдут 16 композиций, в том числе фиты с Karol G и Рау Алехандро. Премьера Las Mujeres Ya No Lloran состоится 22 марта.
С 2017-го в жизни исполнительницы произошло много интересного: она обвинялась в неуплате налогов, развелась с Жераром Пике, переехала в Майами, стала первой в мире «Латиноамериканкой года».