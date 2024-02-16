Шакира анонсировала первый за семь лет альбом Las Mujeres Ya No Lloran

«Создание этой работы было алхимическим процессом. При написании каждой песни я перестраивала себя. Пока я пела их, мои слезы превратились в алмазы, а моя уязвимость — в силу», — поделилась артистка. На обложке релиза Шакира изображена с алмазами-слезами на лице.