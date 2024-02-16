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Шакира анонсировала первый за семь лет альбом Las Mujeres Ya No Lloran

Колумбийская поп-звезда Шакира объявила о выпуске своей двенадцатой пластинки Las Mujeres Ya No Lloran (с исп. «Женщины больше не плачут»). Лонгплей станет для певицы первым с 2017 года.
Источник: Reuters

«Создание этой работы было алхимическим процессом. При написании каждой песни я перестраивала себя. Пока я пела их, мои слезы превратились в алмазы, а моя уязвимость — в силу», — поделилась артистка. На обложке релиза Шакира изображена с алмазами-слезами на лице.

В альбом войдут 16 композиций, в том числе фиты с Karol G и Рау Алехандро. Премьера Las Mujeres Ya No Lloran состоится 22 марта.

С 2017-го в жизни исполнительницы произошло много интересного: она обвинялась в неуплате налогов, развелась с Жераром Пике, переехала в Майами, стала первой в мире «Латиноамериканкой года».