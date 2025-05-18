Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы

14 мая The Variety сообщала, что американская кинокомпания Lionsgate назначила дату выхода в России фильма «Балерина» — спин-оффа популярной франшизы «Джон Уик». Lionsgate, как и многие другие кинокомпании, включая Disney, Paramount, Sony, Universal и Warner Bros., приостановила выход своих фильмов в России после начала конфликта на Украине в 2022 году.